کد خبر: 1368216
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه عبری: نتانیاهو با پرونده شکست مقابل ایران به واشنگتن می‌رود

رسانه عبری: نتانیاهو با پرونده شکست مقابل ایران به واشنگتن می‌رود رسانه عبری اعلام کرد: نتانیاهو با پرونده‌ شکست در جنگ(تروریستی) علیه ایران به واشنگتن سفر می‌کند.

جوان آنلاین: شلومو شامیر در یادداشتی که امروز شنبه در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه معاریو منتشر شد، اعتراف کرد که نتانیاهو در ضعیف‌ترین شرایط ممکن به دیدار ترامپ می‌رود.

به نوشته این تحلیلگر صهیونیست دلایل زیادی وجود دارد که ثابت می‌کند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر از واقعیت‌های مربوط به تحولات اساسی در صحنه سیاست داخلی ایالات متحده به دور است و اطلاعاتش به روز رسانی نشده است.

او افزود: موضوع شاید صرفاً قطع ارتباط به معنای رایج آن نباشد، بلکه به طور قطع، نوعی نادیده‌انگاری، بی‌فکری و تظاهر به ندیدن و نشنیدن است.

شگفت‌آور است که چنین رفتاری از یک سیاستمدار سر بزند که بزرگ‌شده، تحصیل‌کرده و زیسته در ایالات متحده است. به هر حال، رئیس هر حکومتی مجاز است از حزب جمهوری‌خواه حمایت کند، اما ماجرا در قبال بنیامین نتانیاهو به یک همدلی و حمایت ساده ختم نمی‌شود؛ او به شکلی افراطی و وسواس‌گونه به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور(دولت تروریست آمریکا) جمهوری‌خواه و رهبری حزب او چسبیده و به طور مداوم با آنها در ارتباط است.

نتانیاهو در گذشته نیز برای هماهنگی حضور و سخنرانی خود در نشست مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان با هدف کارشکنی در نخستین توافق هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران(برجام) (در دوران باراک اوباما، رئیس‌جمهور دموکرات) با هیچ سختی روبرو نشد؛ سخنرانی‌ای که در تاریخ روابط اسرائیل و آمریکا از آن به بدی یاد خواهد شد؛ چرا که گامی بود برای نابودی سنت حمایت دوحزبی از اسرائیل که سال‌ها بر روابط دو کشور سایه افکنده بود.

این تحلیلگر اسرائیلی در بخش دیگری از یادداشت خود تاکید کرد: نخست‌وزیر نتانیاهو در حالی خود را برای دیدار پیش‌رو با رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید آماده می‌کند که پرونده‌ای انباشته از درخواست‌ها، مطالبات و پیشنهادها به همراه دارد. بخش عمده این پرونده به وضعیت وخیم (اسرائیل) ناشی از جنگ مداوم علیه ایران مربوط می‌شود؛ وضعیتی که مسئولیت آن بر عهده ترامپ است.

به نظر می‌رسد این همان مسئولیتی است که ترامپ در اظهارنظر خود پیش از دیدار با نتانیاهو به آن اشاره کرد و گفت: «من رئیس‌جمهور هستم».

آنچه نخست‌وزیر درک نمی‌کند، یا نمی‌خواهد درک کند، این است که ترامپ هیچ پاسخ یا راه‌حل عملی برای بن‌بست سیاسی ایجادشده (ناتوانی در به زانو در آوردن ملت ایران) ندارد؛ بن‌بستی که ایرانی‌ها نیز برای پایان دادن به جنگ، به آن دامن می‌زنند، (و مانع از فرار ترامپ از شکست می‌شوند).

برچسب ها: سفر نتانیاهو ، اسرائیل ، رژیم صهونیستی
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