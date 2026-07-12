استارت اینفانتینو برای ۶۴ تیمی کردن جام جهانی

جوان آنلاین: جام جهانی ۲۰۳۰ به طور مشترک در اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار میشود و یک مسابقه از مرحله گروهی هر کدام در اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به همین خاطر اکنون فیفا در نظر دارد تا به طور موقت تعداد تیمهای جام جهانی را به ۶۴ تیم برساند.
این افزایش تعداد تیمهای جام جهانی به ۶۴ تیم یک تصمیم موقت خواهد بود و انتظار میرود جام جهانی بعدی (۲۰۳۴ در عربستان) دوباره با ۴۸ تیم (مانند مسابقات پیش رو در تابستان امسال) برگزار شود.
اینفانتینو در گفتگو با پورتال سوئیسی blue Sport گفت: تمام جهان باید اجازه داشته باشند که رویای جام جهانی را در سر بپرورانند، نه فقط اروپا و آمریکای جنوبی.
او با اشاره به دوره فعلی جام جهانی در قاره آمریکا با حضور ۴۸ تیم، ارزیابی مثبتی از این تغییر ارائه داد و آن را یک موفقیت بزرگ خواند. اینفانتینو در این زمینه گفت: میتوانید ببینید که کیفیت تیمها به طور کلی بسیار بالا است و روزبهروز در سراسر جهان در حال افزایش است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جام جهانی ۲۰۲۶ با ۴۸ تیم، بزرگترین دوره تاریخ این مسابقات است و فیفا به دنبال گسترش هرچه بیشتر این رقابتها است.