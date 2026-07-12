جوان آنلاین: مقالهای در روزنامه «واشنگتنپست» با انتقاد از عملکرد حزب دموکرات، شکست کارزار انتخاباتی گراهام پلاتنر در رقابتهای مقدماتی سنای ایالت مین را نشانهای از گسترش «پوپولیسم افراطی» در این حزب دانست؛ مسیری که به گفته نویسنده واشنگتنپست، پیشتر مشکلات مشابهی برای حزب جمهوریخواه ایجاد کرده بود.
گراهام پلاتنر، نامزدی که خود را نماینده قشر کارگر و مردم عادی معرفی میکرد، توانست حمایت بخشی از جریان چپ حزب دموکرات، از جمله برنی سندرز، را به دست آورد. با این حال، مطرح شدن اتهامات سنگین علیه او، از جمله اتهام تجاوز جنسی که وی آن را رد کرده بود، باعث شد کارزار انتخاباتیاش با بحران جدی روبهرو شود و در نهایت از رقابت کنار بکشد.
این اتفاق در حالی رخ داد که کرسی سنای مین از اهمیت زیادی برای دموکراتها برخوردار است و شکست این نامزد میتواند شانس این حزب برای حفظ یا به دست آوردن کرسیهای کلیدی در سنا را تحت تأثیر قرار دهد.
واشنگتنپست در این تحلیل هشدار داده است که دموکراتها با حمایت از چهرههایی که سابقه بحثبرانگیز دارند، ممکن است استانداردهای اخلاقی و سیاسی خود را تضعیف کنند. به نوشته این روزنامه، حزب دموکرات در حال تکرار همان اشتباهاتی است که پیشتر جمهوریخواهان را با رشد جریانهای پوپولیستی و افراطی دچار مشکل کرد.
این تحلیل نشاندهنده نگرانیهایی در داخل حزب دموکرات درباره افزایش نفوذ جریان چپ افراطی و تأثیر آن بر آینده انتخاباتی این حزب است. منتقدان معتقدند که تمرکز بیش از حد بر شعارهای پوپولیستی و جذب حمایت گروههای خاص، میتواند باعث دور شدن بخشی از رأیدهندگان میانهرو و ایجاد چالشهای جدید برای دموکراتها در انتخابات آینده شود.