جوان آنلاین: یک منبع سوری اعلام کرد که رغد دختر صدام بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از گروهک های تروریستی در سوریه پرداخت کرده است.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد که هفته گذشته یک نشست میان هیئت اعزامی از سوی رغد از کشور اردن و مسئولان امنیتی وزارت دفاع سوریه و سرکردگان گروه های ترریستی در دمشق برگزار شد.

در این نشست گروهک هایی نظیره فیلق الشام، الحمزات و حزب اسلامی ترکستانی مشارکت داشتند.

این منبع بیان کرد که تحرکات اخیر در راستای حمایت های لوجستیکی و مالی از فعالیت های تروریستی در سوریه صورت می گیرد.