وقوع انفجار در بحرین، امارات و قطر

جوان آنلاین: وزرات کشور بحرین از فعال شدن آژیر هشدار در این کشور خبر داد.
تلویزیون بحرین مدعی شد: سامانههای پدافند هوایی، حملات هوایی ایران را در آسمان این کشور رهگیری کردند.
برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجارهایی در پایگاه اشغالگران آمریکا در بحرین گزارش میدهند.
فعال شدن سامانه پدافندی در امارات
وزارت کشور امارات اعلام کرد: سامانههای پدافند هوایی هماکنون در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند.
وزارت دفاع امارات در عین حال تاکید کرد: صداهای شنیده شده در مناطق مختلف کشور، ناشی از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی است.
امارات حمله موشکی و پهپادی به این کشور را تائید کرد
وزارت دفاع امارات اعلام کرد: سامانههای پدافند هوایی امارات هماکنون در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.
هشدار امنیتی قطر
وزارت کشور قطر با صدور هشدار امنیتی اعلام کرد: سطح تهدیدات امنیتی بالا است و همه باید به ماندن در منازل و مکانهای امن پایبند باشند.
قطر هم حمله موشکی را تائید کرد
وزارت دفاع قطر هم حمله موشکی به اهداف نظامی در خاک این کشور را تائید کرد.
پیش از این منابع خبری از شنیده شدن صدی انفجار در کویت و فعال شدن سامانه پدافندی در اردن خبر داده بودند.