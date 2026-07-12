برنامه و ساعت نیمه‌ نهایی و فینال جام جهانی ۲۰۲۶

با صعود چهار تیم، برنامه مرحله نیمه‌ نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.

جوان آنلاین: حالا فقط چهار بازی تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است. چهار تیم حاضر در نیمه نهایی جام جهانی مشخص شده‌اند و برای رسیدن به فینال باید دو بازی برگزار شود و در نهایت در فینال جام جهانی در نیویورک نیوجرسی تکلیف قهرمان این دوره از رقابت‌ها مشخص می‌شود.

برنامه نیمه نهایی و فینال جام جهانی ۲۰۲۶

سه‌شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۵/ فرانسه - اسپانیا ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم دالاس

چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵/ انگلیس - آرژانتین ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم آتلانتا

رده‌بندی

یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵/ بازنده فرانسه/ اسپانیا - بازنده آرژانتین/ انگلیس، ساعت ۰۰:۳۰ - استادیوم میامی

فینال

یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵/ برنده انگلیس/ آرژانتین - برنده فرانسه/ اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم نیویورک نیوجرسی