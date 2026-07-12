آمریکا در ادامه سیاست های مداخله جویانه خود در قبال کشورهای جهان مجددا کوبا را تهدید کرد.

جوان آنلاین: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا خطاب به مقامات کوبایی مدعی شد که این کشور باید قبل از آن که دیر شود مسیر سیاسی خود را تغییر دهد.

وی با لحنی تهدید آمیز گفت: آمریکا از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با تهدیدات برآمده از نظام حاکم بر کوبا علیه امنیت ملی خود استفاده می کند.

روبیو در ادامه با مطرح کردن سخنان عوام فریبانه مدعی شد که آمریکا به دنبال تحقق اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کوبا است تا آینده بهتری برای این کشور رقم بخورد!

این در حالی است که دولت آمریکا با محاصره نفتی کوبا باعث وخامت اوضاع انسانی در این کشور و نبود سوخت و همچنین قطع سراسری برق شده است. ترامپ نیز پیشتر کوبا را به حمله نظامی تهدید کرده بود.