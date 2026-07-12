امیر سابق قطر درگذشت

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631 \u067e\u0627\u062f\u0634\u0627\u0647\u06cc \u0642\u0637\u0631 \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0634\u06cc\u062e \u062d\u0645\u062f \u0628\u0646 \u062e\u0644\u06cc\u0641\u0647 \u0622\u0644 \u062b\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u067e\u062f\u0631 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u06a9\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0642\u0637\u0631 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0633\u0646 \u06f7\u06f4 \u0633\u0627\u0644\u06af\u06cc \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.\n\u0647\u0646\u0648\u0632 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.