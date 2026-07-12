جوان آنلاین: روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داد که پدافند هوایی اوکراین در پایتخت این کشور در رهگیری موشکهای بالستیک روسی و پهپادهای مافوق صوت جدید شکست خورد.
بر اساس این گزارش، در جریان حملهای که به مستحکمترین شهر اوکراین یعنی کی یف انجام شد، پدافند هوایی نتوانست هیچ یک از موشکهای بالستیک روسی را رهگیری کند.
لوموند افزود: ساکنان کی یف می پرسند پس سامانههای پاتریوت معروف آمریکایی کجا هستند؟ یوری اینات یکی از مسئولان نیروی هوایی اوکراین گفت: خود رئیس جمهور اعلام کرده است که ما فاقد سیستمهای ضد موشکی، به ویژه سیستمهای پاتریوت هستیم.
مسئولان اوکراینی می گویند که سیستم پاتریوت ساخت آمریکا همچنان تنها دفاع مؤثر اوکراین در برابر موشکهای بالستیک است، اما ذخایر موشکهای رهگیر به شدت کاهش یافته است.
لوموند اضافه کرد: تهدید جدیدی پدیدار شده است. پهپادهای نسل جدید روسیه دو بار به پایتخت حمله کردند. این پهپادها در ارتفاع بسیار پایین (پنج کیلومتر) و سرعت بسیار بالا (بیش از ۵۰۰ کیلومتر در ساعت) پرواز میکنند و سپس ناگهان با صدایی شبیه به صدای یک هواپیمای کوچک به پایین شیرجه میزنند.