کد خبر: 1368196
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

سنتکام از موج جدید تجاوز آمریکا به ایران خبر داد

سنتکام از موج جدید تجاوز آمریکا به ایران خبر داد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) تجاوز مجدد این کشور به مناطقی از ایران را تأیید کرد.

جوان آنلاین: فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در صفحه خود تأیید کرد که نیروهای این کشور ساعت ۱۹:۱۵ عصر به وقت شرق آمریکا، سومین دور حملات خود علیه ایران در هفته جاری را آغاز کرده‌اند.

این نهاد مدعی شد که این اقدام پس از حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کشتی کانتینربر «ام‌وی جی‌اف‌اس گلکسی» با پرچم قبرس در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است.

سنتکام مدعی شد که این کشتی بر اثر آتش‌سوزی در داخل کشتی و آسیب گسترده به اتاق موتور، قادر به ادامه مسیر نیست.

بر اساس ادعای این بیانیه، یکی از خدمه غیرنظامی کشتی نیز مفقود شده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین مدعی شد که ایران پس از پاسخگو شدن در قبال حملات قبلی به کشتی‌های تجاری، فرصت دیگری برای نشان دادن پایبندی به «تفاهم‌نامه» در اختیار داشته، اما بار دیگر در انجام این تعهد ناکام مانده است.

سنتکام جزئیات بیشتری درباره اهداف و دامنه حملات جدید آمریکا منتشر نکرده است.

واکنش وزیر جنگ آمریکا به تجاوز کشورش به ایران

وزیر جنگ آمریکا به تجاوز مجدد کشورش به ایران واکنش نشان داد.

پیت هگست با انتشار توئیتی در پاسخ به بیانیه سنتکام در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد: ایران انتخاب بدی کرد. اکنون آنها [ایرانی ها] بهای آن را می پردازند.

ادعای مقام آمریکایی درباره جزئیات تجاوز به ایران

یک مقام دیگر آمریکایی در گفت وگو با آکسیوس مدعی شد: حملات آمریکا به ایران شامل حمله به سایت های راداری، انبارهای موشک و پهپاد و سکوهای پرتاب آن‌هاست.

برچسب ها: سنتکام ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

بدون شرح

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

در مأمن خورشید

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

زیر پرچم مولا علی

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار