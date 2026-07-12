سنتکام از موج جدید تجاوز آمریکا به ایران خبر داد

جوان آنلاین: فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در صفحه خود تأیید کرد که نیروهای این کشور ساعت ۱۹:۱۵ عصر به وقت شرق آمریکا، سومین دور حملات خود علیه ایران در هفته جاری را آغاز کرده‌اند.

این نهاد مدعی شد که این اقدام پس از حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کشتی کانتینربر «ام‌وی جی‌اف‌اس گلکسی» با پرچم قبرس در حال عبور از تنگه هرمز انجام شده است.

سنتکام مدعی شد که این کشتی بر اثر آتش‌سوزی در داخل کشتی و آسیب گسترده به اتاق موتور، قادر به ادامه مسیر نیست.

بر اساس ادعای این بیانیه، یکی از خدمه غیرنظامی کشتی نیز مفقود شده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین مدعی شد که ایران پس از پاسخگو شدن در قبال حملات قبلی به کشتی‌های تجاری، فرصت دیگری برای نشان دادن پایبندی به «تفاهم‌نامه» در اختیار داشته، اما بار دیگر در انجام این تعهد ناکام مانده است.

سنتکام جزئیات بیشتری درباره اهداف و دامنه حملات جدید آمریکا منتشر نکرده است.

واکنش وزیر جنگ آمریکا به تجاوز کشورش به ایران

وزیر جنگ آمریکا به تجاوز مجدد کشورش به ایران واکنش نشان داد.

پیت هگست با انتشار توئیتی در پاسخ به بیانیه سنتکام در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد: ایران انتخاب بدی کرد. اکنون آنها [ایرانی ها] بهای آن را می پردازند.

ادعای مقام آمریکایی درباره جزئیات تجاوز به ایران

یک مقام دیگر آمریکایی در گفت وگو با آکسیوس مدعی شد: حملات آمریکا به ایران شامل حمله به سایت های راداری، انبارهای موشک و پهپاد و سکوهای پرتاب آن‌هاست.