صعود آرژانتین به مرحله نیمه نهایی با شکست سوئیس/ مسی در دو قدمی جام

تیم ملی فوتبال آرژانتین با کسب پیروزی مقابل سوئیس در پایان ۱۲۰ دقیقه راهی نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد تا مربع مدعیان قهرمانی تکمیل و دیدارهای این مرحله جذابتر از همیشه شود.

جوان آنلاین: آخرین دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد یکشنبه بین تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و سوئیس برگزار شد که این مسابقه پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا سرنوشت صعود به وقت‌های اضافه کشیده شود. در وقت های اضافی مسی و هم‌تیمی هایش موفق به پیروزی ۳ بر یک شدند تا به نیمه نهایی این جام برسند.

مک آلیستر (۱۰) و خولیان آلوارز (۱۱۲) و لائوتارو مارتینز (۱۱۹) برای آرژانتین و اندویه (۶۸) برای سوئیس گلزنی کردند.

شاگردان لیونل اسکالونی بازی را برخلاف روند ابتدایی مسابقه خیلی زود به سود خود کردند. در دقیقه ۱۰، لیونل مسی از روی نقطه کرنر توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد و الکسیس مک‌آلیستر با ضربه سری دقیق دروازه سوئیس را باز کرد تا آلبی‌سلسته یک بر صفر پیش بیفتد.

سوئیس که شروع بهتری نسبت به حریف داشت، پس از دریافت گل تلاش کرد جریان مسابقه را در اختیار بگیرد. جبرئیل سو در دقیقه ۲۰ با شوتی سنگین از پشت محوطه جریمه دروازه آرژانتین را تهدید کرد اما امیلیانو «دیبو» مارتینز با واکنشی مطمئن توپ را مهار کرد.

در دقیقه ۳۱ بهترین فرصت سوئیس برای گلزنی رقم خورد؛ پاس عمقی اندویه، امبولو را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد اما خروج به‌موقع دیبو مارتینز و بستن زاویه، مانع از فروپاشی دروازه آرژانتین شد.

در ادامه نیمه نخست، هر دو تیم موقعیت‌هایی نصفه و نیمه روی دروازه یکدیگر خلق کردند اما نتیجه تغییری نکرد و شاگردان اسکالونی با برتری یک بر صفر راهی رختکن شدند.

آرژانتین بی‌خیال جام نمی شود/بازی بزرگ فراهم شد

سوئیس نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و چند بار با استفاده از سرعت امبولو و اندویه خط دفاع آرژانتین را تحت فشار قرار داد. در دقیقه ۶۰، ضربه سر امبولو را مارتینز به راحتی مهار کرد و سه دقیقه بعد نیز ضدحمله سریع سوئیسی‌ها با دخالت به‌موقع مولینا بی‌ثمر ماند.

فشار شاگردان مورات یاکین سرانجام در دقیقه ۶۸ به نتیجه رسید. رودریگز با ارسالی دقیق، دان اندویه را در موقعیت گلزنی قرار داد و این مهاجم با ضربه‌ای دقیق دروازه آرژانتین را باز کرد تا بازی به تساوی یک بر یک کشیده شود.

در دقیقه ۶۹ برخورد پاردس و فرویلر باعث ایجاد تنش میان بازیکنان شد. ابتدا داور به پاردس کارت زرد نشان داد، اما پس از بازبینی تصاویر توسط کمک‌داور ویدئویی، مشخص شد خطایی از سوی هافبک آرژانتین رخ نداده است. در نهایت کارت زرد پاردس پس گرفته شد و امبولو به دلیل تمارض کارت زرد دوم را دریافت کرد و در دقیقه ۷۱ از زمین مسابقه اخراج شد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید مهاجم سوئیس همراه بود و او در حالی که اشک می‌ریخت، زمین را ترک کرد.

آرژانتین در دقایق پایانی با استفاده از برتری عددی فشار زیادی روی دروازه سوئیس وارد کرد. لیونل مسی در دقیقه ۸۴ فرصت بسیار خوبی برای گلزنی و قطعی کردن صعود تیمش داشت اما نتوانست از این موقعیت استفاده کند، هرچند در ادامه مشخص شد این صحنه نیز با اعلام آفساید همراه بوده است.

در نهایت تلاش دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه ثمری نداشت و این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا تعیین آخرین تیم راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به وقت‌های اضافه موکول شود.

وقت های اضافی با بازی یکطرفه آرژانتین همراه بود. شاگردان اسکالونی مقابل سوئیس ۱۰ نفره توپ را اینقدر به گردش در آوردند تا بتوانند راه نفوذ به دروازه سوئیس را پیدا کنند اما این امر در نهایت در دقیقه ۱۱۲ روی شوت سرکش و دیدنی خولیان آلوارز از پشت محوطه جریمه به زیبایی هرچه تمام رخ داد تا آلبی‌سلسته لینگونه گل دوم را بزند.

در ادامه سوئیس سعی کرد گل خورده را جبران کند اما آرژانتین بود که در آخرین دقیقه بازی توسط مارتینز گل سوم را زد تا آنها اینگونه بار دیگر به جمع ۴ تیم نهایی جام راه پیدا کنند و حالا خود را در بازی بزرگ با انگلیس در نیمه نهایی ببینند.