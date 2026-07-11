وزارت خارجه عمان اعلام کرد که مذاکرات تهران و مسقط در سطوح فنی و سیاسی ادامه خواهد یافت.

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد که سلطان نشین عمان و جمهوری اسلامی ایران در مسقط نشست‌هایی را برای بررسی امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برگزار کردند.

به گزارش تسنیم، طرفین با توجه به تحولات اخیر منطقه، درباره تضمین سلامت و آزادی کشتیرانی در این مسیر حیاتی رایزنی کردند.

عمان و ایران بر ادامه مذاکرات در سطوح فنی و سیاسی جهت دستیابی به توافقات لازم بر اساس قوانین بین‌المللی تأکید کردند.

این نشست با هدف مدیریت پیامد‌های ناشی از تنش‌های اخیر و حفظ ثبات در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان انجام شد.

وزارت خارجه عمان: مذاکرات تهران و مسقط در سطوح فنی و سیاسی ادامه می‌یابد

وزارت امور خارجه عمان از توافق طرفین بر ادامه رایزنی‌ها میان مسقط و تهران جهت دستیابی به توافق در مورد امنیت تنگه هرمز خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی این وزارتخانه، البوسعیدی و عراقچی بر ضرورت استمرار مذاکرات برای رسیدن به تفاهم در مورد تنگه هرمز تأکید کردند.

این وزارتخانه تصریح کرد که گفت‌و‌گو‌های میان عمان و ایران در سطوح فنی و سیاسی برای رسیدن به توافقات لازم ادامه خواهد یافت.