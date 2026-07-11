بررسی آخرین تحولات منطقه در گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه قطر و امارات

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی و عبدالله بن زاید آل نهیان در این گفت وگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های سیاسی جاری و انجام شده و هماهنگی‌های مشترک به منظور کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه قطر در این رایزنی تلفنی بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌و‌گو و دیپلماسی و اجرای آنچه در تفاهمنامه میان ایران و آمریکا درباره آن توافق شده، تاکید کرده است.

وی بار دیگر بر حمایت قطر از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه و دستیابی به توافقی فراگیر که باعث ایجاد صح پایدار در منطقه شود، تاکید کرده است.