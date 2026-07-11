جوان آنلاین: هامینتون کامپاس، مهاجم تیم ملی کلمبیا، پس از شکست تیمش در ضربات پنالتی مقابل سوئیس در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با موجی از تهدیدات مرگبار روبهرو شده و از بازگشت به کشورش خودداری کرده است.
به گزارش ایسنا، این مهاجم که در نیمه دوم به جای لوییس سوارس وارد زمین شد، در دقیقه ۱۱۶ بازی یک موقعیت عالی را از دست داد و نتوانست دروازه سوئیس را باز کند. بلافاصله پس از پایان بازی، او و خانوادهاش مورد تهدید قرار گرفتند.
کامپاس در پیامی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، خطاب به هواداران کلمبیایی نوشت:
لطفا هرگز اصل احترام متقابل را فراموش نکنید. ممکن است ما دیدگاههای متفاوتی داشته باشیم، ناامیدی یا غم را احساس کنیم، اما هیچ شور و اشتیاقی نمیتواند نفرت و زندگی در ترس را توجیه کند. به تمام مردم کلمبیا فقط یک چیز میگویم، من در غم حذف شریک هستم. ما هم رویای ادامه مسیر را داشتیم. صمیمانه متأسفم که نتوانستیم شادی مورد انتظار همه را به شما هدیه دهیم، اما بدانید که ما کمکاری نکردیم. من هر آنچه در زمین داشتم، تقدیم کردم و هزار بار دیگر هم برای کشورم این کار را تکرار میکنم.
حمایت همتیمیها و چهرههای سرشناس
آنخل دی ماریا، هافبک سابق آرژانتین، در واکنش به این پیام به کامپاس نوشت:
دوست من، مقاوم باش، تو هر آنچه داشتی برای کشورت تقدیم کردی. تسلیم نشو. به جنگ برای رویاهایت ادامه بده. نگذار کسی شادی و لذت بازی برای کشورت را از تو بگیرد.
سانتیاگو کروس، خواننده مشهور کلمبیایی نیز خطاب به او نوشت:
میدانم که نفرت در حال حاضر قویتر از عشق و محبت است، اما بسیاری از ما همچنان با اصل احترام زندگی میکنیم. سرت را بالا بگیر و به حرکت ادامه بده.
سابقه تلخ تهدیدات در فوتبال کلمبیا
نگرانی کامپاس بیجهت نیست. مشهورترین نمونه، تراژدی آندرس اسکوبار، مدافع تیم ملی کلمبیا در جام جهانی ۱۹۹۴ است. اسکوبار پس از زدن یک گل بهخودی در بازی مقابل میزبان (ایالات متحده) و حذف کلمبیا از گروه، چند روز بعد (۲ ژوئیه ۱۹۹۴) به قتل رسید.
همچنین در سال ۲۰۲۳، پدر لوییس دیاس، ستاره لیورپول، در کوههای کلمبیا ربوده شد و پس از ۱۲ روز آزاد شد.