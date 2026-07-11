کد خبر: 1368182
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۷
ورزش » ساير

حضور دو بازیکن مطرح در پرسپولیس منتفی شد

حضور دو بازیکن مطرح در پرسپولیس منتفی شد با اعلام مدیرعامل باشگاه پرسپولیس حضدر دو بازیکن تراکتور و سپاهان در این تیم منتفی شد.

جوان آنلاین: پیمان حدادی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به مطرح شدن نام برخی بازیکنان از جمله مهدی ترابی و آریا یوسفی برای حضور در این تیم اظهار کرد: بازیکنی که با تراکتور قرارداد دارد، به نظر شما می‌شود جذبش کرد؟ یا بازیکنی که با سپاهان قرارداد دارد، آیا فکر می‌کنید تیم رقیب بازیکنش را به ما می‌دهد؟ این دقیقاً مثل این است که من بخواهم الان ارونوف را به یکی از تیم‌های رقیب‌مان بدهم.

به گزارش مهر، وی با اشاره به شرایط مدافعان راست لیگ برتر افزود: الان در دفاع راست، رامین رضاییان با استقلال قرارداد دارد، دانیال اسماعیل‌فر با تراکتور قرارداد دارد و آریا یوسفی هم در سپاهان حضور دارد. در چنین شرایطی بهترین گزینه‌ای که امکان جذبش وجود داشت، مجید عیدی بود که او را به خدمت گرفتیم.

مدیرعامل پرسپولیس ادامه داد: دلیل انتخاب مجید عیدی هم این بود که او دو سال در کنار مهدی تارتار کار کرده بود و یکی از بهترین مدافعان راست لیگ محسوب می‌شد.

حدادی درباره انتقاد‌هایی که نسبت به جذب بازیکنان گل‌گهر مطرح می‌شود نیز گفت: برخی به ما می‌گویند چرا از گل‌گهر بازیکن گرفتید، اما مگر تراکتور فصل گذشته سه بازیکن گل‌گهر را جذب نکرد و در نهایت هم قهرمان نشد؟ ضمن اینکه گل‌گهر با احتساب سه امتیاز رأی کمیته انضباطی، از نظر امتیازی با تراکتور و سپاهان برابر بود و در کنار آنها قرار داشت. حتی استقلال هم تنها دو امتیاز با این تیم اختلاف داشت که آن هم به رأی مربوط به دیدار با ملوان ارتباط داشت؛ بنابراین ما از تیمی بازیکن جذب کردیم که یکی از بهترین تیم‌های فصل گذشته بوده است.

وی افزود: تلاش کردیم زوج بازیکنانی را جذب کنیم که پیش از این کنار هم بازی کرده‌اند تا بتوانند همان هماهنگی را در پرسپولیس هم تکرار کنند. هم آقای تارتار و هم آقای عیدی در چنین شرایطی انتخاب شدند. ضمن اینکه این بازیکنان آزاد بودند و نیازی به پرداخت مبلغ رضایت‌نامه هم نداشتیم. در واقع سیاست‌های مختلفی را در نقل‌وانتقالات دنبال می‌کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: این قول را به هواداران می‌دهم که بر اساس درخواست کادر فنی، نظر هواداران و همچنین محدودیت‌های موجود از جمله اینکه تنها امکان جذب هفت بازیکن از لیگ برتر را داریم، بهترین گزینه‌های قابل جذب را به خدمت بگیریم.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، تیم تراکتور ، تیم سپاهان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

یوم‌الحسرة؛ باز هم ماییم و دنیای بی‌علی

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

بدون شرح

راهنمای ورودی از شرق تهران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب -۴

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۱

آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب -۵

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید -۱

مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید -۲

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

رسانه آمریکایی: وداع باشکوه با رهبر ایران، نشانه ثبات ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

زیر پرچم مولا علی

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

تداوم اجرای اقدامات ایمنی و ساماندهی ترافیکی در معابر اصلی شهر اراک

باز آی و بر چشمم نشین

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پیشنهاد سردبیر
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۱
آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب -۵
آخرین اخبار