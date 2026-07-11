حضور دو بازیکن مطرح در پرسپولیس منتفی شد

جوان آنلاین: پیمان حدادی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به مطرح شدن نام برخی بازیکنان از جمله مهدی ترابی و آریا یوسفی برای حضور در این تیم اظهار کرد: بازیکنی که با تراکتور قرارداد دارد، به نظر شما میشود جذبش کرد؟ یا بازیکنی که با سپاهان قرارداد دارد، آیا فکر میکنید تیم رقیب بازیکنش را به ما میدهد؟ این دقیقاً مثل این است که من بخواهم الان ارونوف را به یکی از تیمهای رقیبمان بدهم.
به گزارش مهر، وی با اشاره به شرایط مدافعان راست لیگ برتر افزود: الان در دفاع راست، رامین رضاییان با استقلال قرارداد دارد، دانیال اسماعیلفر با تراکتور قرارداد دارد و آریا یوسفی هم در سپاهان حضور دارد. در چنین شرایطی بهترین گزینهای که امکان جذبش وجود داشت، مجید عیدی بود که او را به خدمت گرفتیم.
مدیرعامل پرسپولیس ادامه داد: دلیل انتخاب مجید عیدی هم این بود که او دو سال در کنار مهدی تارتار کار کرده بود و یکی از بهترین مدافعان راست لیگ محسوب میشد.
حدادی درباره انتقادهایی که نسبت به جذب بازیکنان گلگهر مطرح میشود نیز گفت: برخی به ما میگویند چرا از گلگهر بازیکن گرفتید، اما مگر تراکتور فصل گذشته سه بازیکن گلگهر را جذب نکرد و در نهایت هم قهرمان نشد؟ ضمن اینکه گلگهر با احتساب سه امتیاز رأی کمیته انضباطی، از نظر امتیازی با تراکتور و سپاهان برابر بود و در کنار آنها قرار داشت. حتی استقلال هم تنها دو امتیاز با این تیم اختلاف داشت که آن هم به رأی مربوط به دیدار با ملوان ارتباط داشت؛ بنابراین ما از تیمی بازیکن جذب کردیم که یکی از بهترین تیمهای فصل گذشته بوده است.
وی افزود: تلاش کردیم زوج بازیکنانی را جذب کنیم که پیش از این کنار هم بازی کردهاند تا بتوانند همان هماهنگی را در پرسپولیس هم تکرار کنند. هم آقای تارتار و هم آقای عیدی در چنین شرایطی انتخاب شدند. ضمن اینکه این بازیکنان آزاد بودند و نیازی به پرداخت مبلغ رضایتنامه هم نداشتیم. در واقع سیاستهای مختلفی را در نقلوانتقالات دنبال میکنیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: این قول را به هواداران میدهم که بر اساس درخواست کادر فنی، نظر هواداران و همچنین محدودیتهای موجود از جمله اینکه تنها امکان جذب هفت بازیکن از لیگ برتر را داریم، بهترین گزینههای قابل جذب را به خدمت بگیریم.