خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات بین لبنان و رژیم صهیونیستی در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری (۱۵ و ۱۶ ژوئیه / ۲۴ و ۲۵ تیر ماه) در رم پایتخت ایتالیا برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از‌ام تی وی لبنان، بر اساس اعلام خبرگزاری فرانسه، آمریکا از ایتالیا خواسته است تا میزبانی این دوره از مذاکرات را بر عهده بگیرد.

به گزارش ایرنا، همچنین دولت لبنان هنوز حضور رسمی در این دور از مذاکرات را تائید نکرده است.

هیات‌های مذاکره کننده دولت لبنان و رژیم اسرائیل به تازگی با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، پس از چند روز مذاکره در واشنگتن، توافقنامه موسوم به «توافقنامه چارچوب سه جانبه» را امضا کردند؛ توافقنامه‌ای که به خلع سلاح مقاومت و برچیده شدن ساختار زیربنایی آن در لبنان و خروج مشروط اشغالگران اسرائیلی از خاک لبنان اشاره می‌کند و در تلاش است تا ارتش و مقاومت لبنان را رو در روی یکدیگر قرار دهد.

بر اساس گزارش‌ها، این توافق‌نامه، مسیر مذاکرات آتی میان دو طرف را ترسیم کرده و شامل اقدام‌های اجرایی اولیه است و به گفته یک مقام صهیونیست، بر اساس آن رژیم صهیونیستی تا زمان خلع سلاح حزب‌الله حضور خود را در منطقه امنیتی موسوم به «خط زرد» در جنوب لبنان حفظ خواهد کرد.

به دنبال این توافق نامه و نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم اسرائیل، برخی از نمایندگان پارلمان لبنان و گروه‌ها و احزاب در این کشور در واکنش به آن اعلام کردند که هرگونه بحثی در مورد انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید یک تصمیم کاملاً لبنانی در چارچوب یک گفت وگوی ملی جامع و نه پاسخی به فشار‌ها یا دیکته‌های خارجی باشد.

شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان این توافق‌نامه را به معنای تسلیم حاکمیت لبنان دانست و گفت که این توافق نامه به اشغالگری مشروعیت می‌بخشد و عقب‌نشینی را به خلع سلاح مقاومت مرتبط می‌کند.

وی خواستار رد این توافق‌نامه و پایبندی به یادداشت‌تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مقاومت تا آزادسازی کامل لبنان شد.