ولادیسلاو ماسلنیکوف مدیر بخش اروپایی وزارت خارجه روسیه در اظهاراتی با بیان اینکه اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با طرح ادعای دروغ وجود تهدید از سوی روسیه به دنبال توجیه کردن افزایش بودجه‌های نظامی خود هستند، تاکید کرد: ناتو برای یک درگیری بزرگ آماده می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماسلنیکوف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: اعضای ناتو با ادعایی دروغین درباره تهدیدی که از روسیه ناشی می‌شود، آمادگی‌های این اتحاد برای یک درگیری بزرگ را توجیه می‌کنند.

به گزارش ایرنا، وی در مورد نتایج اجلاس اخیر سران ناتو در آنکارا خاطرنشان کرد که این اولین باری نیست که ناتو، روسیه را به عنوان یک تهدید اعلام می‌کند.

مدیر بخش اروپایی وزارت خارجه روسیه افزود: این ادعا اولین بار در سال ۲۰۲۲ در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مطرح شد و از آن زمان هر سال در بیانیه پایانی اجلاس سران این اتحاد نظامی تکرار شده است.

ماسلنیکوف در پایان با بیان اینکه از آن زمان ادعای دروغین تهدید روسیه در تمام سطوح، چه در مقر اصلی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بروکسل و چه در پایتخت‌های کشور‌های عضو ناتو مورد بحث قرار گرفته است، تصریح کرد: اعضای این اتحاد نظامی با مطرح کردن همین ادعای دروغین، تمام آمادگی‌های تهاجمی این اتحاد نظامی برای یک درگیری بزرگ، افزایش هزینه‌های نظامی و تقویت ظرفیت نظامی - صنعتی خود را توجیه می‌کنند.

به گزارش ایرنا، ماسلنیکوف پیش‌تر در پاسخ به این پرسش که آیا میان روسیه و ناتو در حال حاضر یا در آینده برقراری ارتباط امکان‌پذیر است یا خیر؟، گفته بود: در حال حاضر، در تمامی اسناد ناتو، روسیه به‌عنوان «بزرگ‌ترین و مستقیم‌ترین تهدید برای امنیت» آنها معرفی شده است.

وی افزود: حتی در صورت حل و فصل مناقشه اوکراین، پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت در بلندمدت نیز ادامه خواهد داشت.

این دیپلمات روس تصریح کرد: بر همین اساس، ناتو به طور عملی خود را برای یک درگیری و رویارویی احتمالی با روسیه آماده کرده و هزینه‌های نظامی خود را افزایش می‌دهد. در همین حال نیز حضور نظامی خود را پیرامون مرز‌های ما تقویت و عملیات‌های جدیدی را در شرق اروپا برنامه‌ریزی می‌کند.

ماسلنیکوف خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون تمامی راه‌های ارتباطی مسکو و ناتو قطع است و فقط یک کانال برای تماس اضطراری وجود دارد.

بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان نیز پیشتر احتمال داده بود که جنگ میان روسیه و ناتو ممکن است پیش از سال ۲۰۲۹ آغاز شود.