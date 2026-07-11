آرژانتین مقابل سوئیس؛ رکوردی تقریباً عالی

تیم ملی آرژانتین در آستانه دیدار یک‌چهارم نهایی جام جهانی مقابل سوئیس، با رکوردی بی‌نظیر در تقابل با این تیم روبروست: ۵ برد و ۲ تساوی از ۷ دیدار، با ۱۵ گل زده و ۳ گل خورده.

جوان آنلاین: در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم ملی آرژانتین و سوئیس ساعت ۴:۳۰ بامداد فردا (یکشنبه) به مصاف هم می‌روند.

به گزارش ایسنا، این دو تیم در تاریخ خود ۷ بار به مصاف هم رفته‌اند که آرژانتین هرگز شکست نخورده است؛ ۵ پیروزی و ۲ تساوی برای آرژانتین، با ۱۵ گل زده و ۳ گل خورده در این دیدار‌ها رقم خورده است.

عملکرد در جام جهانی:

این دو تیم دو بار در جام جهانی به مصاف هم رفته‌اند و هر دو بار آرژانتین پیروز شده است:

جام جهانی ۱۹۶۶ (مرحله گروهی): آرژانتین ۲ بر صفر پیروز شد.

جام جهانی ۲۰۱۴ (یک‌هشتم نهایی): آرژانتین یک بر صفر در وقت‌های اضافه پیروز شد. آنخل دی ماریا در دقیقه ۱۱۸، روی پاس مسی، گل پیروزی را به ثمر رساند.

آمار آرژانتین در یک‌چهارم نهایی:

آرژانتین در ۸ بازی یک‌چهارم نهایی جام جهانی، ۲ برد، ۳ تساوی و ۳ باخت داشته است. آنها ۷ گل زده و ۱۱ گل خورده‌اند. آخرین بازی یک‌چهارم نهایی آنها در سال ۲۰۲۲ مقابل هلند بود که در ضربات پنالتی پیروز شدند.