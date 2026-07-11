سیل و رانش زمین در بنگلادش؛ ۴۴ کشته، یک میلیون گرفتار و امداد در تاریکی

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، بارانهای موسمی سیلآسا در جنوبشرقی بنگلادش، سیل و رانش زمین ایجاد کرده و دستکم ۴۴ کشته برجای گذاشته است.
به گزارش تسنیم، سیل هفت منطقه از جمله چاتوگرام و کاکسبازار را فرا گرفته و بیش از یک میلیون نفر را گرفتار کرده است.
آبگرفتگی و گلولای ضخیم، آشپزخانهها و خانههای مردم را از کار انداخته و بسیاری روزهاست نتوانستهاند غذا بپزند.
هزاران خانواده با کمبود غذا و قطعی برق، شبها را در تاریکی میگذرانند و به غذاهای خشک و کمکهای امدادی وابسته شدهاند.
تخریب جادهها و پلها، رسیدن کمکها به مناطق سختتر را با مشکل مواجه کرده است.