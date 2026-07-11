جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» در این گزارش به نقل از برخی مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی، نوشت: هنوز هیچ دستوری مبنی بر عقبنشینی نیروهای ما از مناطق لبنانی صادر نشده است.
به گزارش ایرنا، این رسانه صهیونیستی افزود: تحویل دو منطقه آزمایشی چند هفته طول میکشد تا ارتش لبنان آماده شود.
یدیعوت آحارانوت همچنین به نقل از یک مقام صهیونیست نوشت: ما در یک منطقه امنیتی باقی خواهیم ماند، دشمن را از شهرهای خود در شمال دور نگه خواهیم داشت و یک عملیات پاکسازی جامع انجام خواهیم داد.
انتشار این خبر در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک هیات آمریکایی برای گفتوگو در مورد عقب نشینی رژیم صهیونیستی از «مناطق آزمایشی» در لبنان حضور پیدا کرده است.
یک مقام نظامی لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت که این هیات نظامی ایالات متحده با ارتش لبنان در بیروت دیدار کرده است تا در مورد اجرای عقبنشینی رژیم اسرائیل از یکی از «مناطق آزمایشی» گفتوگو کند.
بر اساس توافقنامهای که در ۲۶ ژوئن (۵ تیر) حاصل شد، رژیم صهیونیستی به تدریج از مناطقی از جنوب لبنان عقبنشینی خواهد کرد.
به عنوان بخشی از این توافقنامه، ارتش لبنان کنترل کامل دو منطقه کوچک موسوم به «مناطق آزمایشی» را به دست خواهد گرفت.