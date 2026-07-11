کد خبر: 1368173
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

شمار قربانیان زلزله ونزوئلا از ۴۳۰۰ نفر گذشت

شمار قربانیان زلزله ونزوئلا از ۴۳۰۰ نفر گذشت شمار جان‌باختگان زلزله ۷.۵ ریشتری در ونزوئلا به بیش از ۴۳۰۰ نفر رسید.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، «خورخه رودریگز» رئیس پارلمان ونزوئلا با انتشار آخرین آمار رسمی از زلزله ویرانگر ۲۴ ژوئن، اعلام کرد که شمار جان‌باختگان این حادثه به ۴۳۳۳ نفر افزایش یافته و ۱۶۷۴۰ تن نیز مجروح شده‌اند.

به گزارش مهر، این زمین‌لرزه ۷.۵ ریشتری که در سال‌های اخیر در این منطقه کم‌سابقه بوده، خسارات زیرساختی گسترده‌ای بر جای گذاشته است؛ به طوری که ۱۹۰ ساختمان کاملاً تخریب و ۸۵۶ واحد دیگر دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. بر اساس داده‌های دولتی، تاکنون ۱۷۳۴۵ نفر آواره شده‌اند و دولت فرآیند امدادرسانی به بیش از ۸۶ هزار خانواده را با توزیع بیش از ۹۵۰۰ تن مواد غذایی مدیریت کرده است.

در جریان عملیات جست‌و‌جو و نجات، نیرو‌های امدادی موفق به نجات ۶۴۶۲ نفر از زیر آوار شده‌اند و در مجموع ۲۳۸۲۰ مصدوم نیز در مراکز درمانی تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته‌اند. این زمین‌لرزه به عنوان یکی از مهلک‌ترین حوادث طبیعی اخیر در منطقه گزارش شده است.

برچسب ها: زلزله ، ونزوئلا ، جان باختگان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

یوم‌الحسرة؛ باز هم ماییم و دنیای بی‌علی

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

بدون شرح

راهنمای ورودی از شرق تهران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب -۴

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۱

آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب -۵

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید -۱

مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید -۲

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

در مأمن خورشید

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

رسانه آمریکایی: وداع باشکوه با رهبر ایران، نشانه ثبات ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

زیر پرچم مولا علی

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

تداوم اجرای اقدامات ایمنی و ساماندهی ترافیکی در معابر اصلی شهر اراک

باز آی و بر چشمم نشین

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پیشنهاد سردبیر
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۱
آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب -۵
آخرین اخبار