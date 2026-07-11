افشای ابعاد جدیدی از همکاری نظامی هند و رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: شبکه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی کان در گزارشی به نقل از رسانه‌های هندی خبر داد که شرکت صنایع نظامی اسرائیل (رافائل) در حال مذاکره با کمپانی نظامی هند برای تولید داخلی موشک‌های رهگیر تامیر در خاک این کشور است.

به گزارش تسنیم، این رسانه عبری زبان به نقل از شبکه خبری NDTV اعلام کرد که دو شرکت نظامی در حال مذاکره برای ایجاد خط تولید موشک‌های تامیر هستند تا شمار موشک‌های رهگیر افزایش یافته و هزینه‌های تولید آن نیز کاهش پیدا کند.

ایتای بلومنتال، خبرنگار مسائل نظامی این رسانه عبری زبان اعلام کرد که شرکت رافائل در حال مذاکره با شرکت‌های تسلیحاتی هندی است تا بتواند از ظرفیت‌های آنها برای تولید مشترک موشک‌های تامیر استفاده کند.

این موشک‌ها در سامانه گنبد آهنین به کار می‌روند و مذاکرات مذکور در قالب تفاهم‌های مشترک برای توسعه تاب آوری (رژیم صهیونیستی) و ترمیم موارد قبلی خواهد بود.

این رسانه عبری زبان اعتراف کرد که یکی از دلایل این توافق تامین ظرفیت‌های ذخیره سازی برای شرایط ضروری است و البته امکان فروش این موشک‌های رهگیر به کشور‌های دیگر و کاهش هزینه‌های تولید نیز در این امر لحاظ شده است.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی کان: سه هفته پیش مدیر کل وزارت جنگ اسرائیل به همراه یک هیئت نظامی اسرائیلی به هند سفر کرد.

براساس بیانیه‌ای که ماه گذشته میلادی از سوی وزارت جنگ اسرائیل صادر شد، تاکید شده است که سفر مذکور براساس دستور وزیر جنگ و در قالب راهبرد وزارت جنگ برای افزایش صادرات نظامی به عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری سیاسی خارجی و حمایت از اقتصاد اسرائیل انجام شده است.

گفتنی است براساس گزارش‌ها و اخبار منتشر شده در رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های عبری زبان، رژیم صهیونیستی بعد از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه و نیز درگیری با حزب الله با کمبود شدید مهمات سامانه‌های پدافندی به ویژه گنبد آهنین مواجه شد.