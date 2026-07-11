شرایط حضور چهار تیم دسته یک در لیگ برتر والیبال

جوان آنلاین: سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام کرد، پیرو مصوبات و ضوابط ابلاغی فدراسیون والیبال ایران به اطلاع میرساند، رعایت و اجرای موارد ذیل از سوی ۴ باشگاه صعودکننده از لیگ دسته یک مردان به لیگ برتر در فصل مسابقاتی ۱۴۰۵ الزامی بوده و تحقق آن، از شرایط لازم برای صدور مجوز حضور در مسابقات لیگ برتر محسوب میشود.
به گزارش تسنیم، ارائه یک فقره چک ضمانت به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در وجه فدراسیون والیبال بهمنظور تضمین حسن اجرای تعهدات و تکالیف باشگاه، خودداری از هرگونه خرید، فروش، واگذاری، انتقال یا هر نوع تغییر در مالکیت و امتیاز باشگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت یک سال از تاریخ صعود به لیگ برتر، پرداخت کامل مبلغ ورودی لیگ برتر مطابق ضوابط و مقررات مصوب و ابلاغی به مبلغ ۱۸ میلیارد ریال و تسویه حساب کامل با تمامی بازیکنان، اعضای کادر فنی و فدراسیون والیبال و ارائه اسناد و مدارک مثبته مربوط بهمنظور احراز ایفای کامل تعهدات مالی باشگاه از جمله شرایط حضور این باشگاهها در لیگ برتر مردان سال جاری است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمامی موارد فوق باید حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ ازسوی باشگاه انجام پذیرفته و مستندات و مدارک مربوط، برای بررسی، تطبیق و تأیید نهایی، به فدراسیون ارسال شود. صدور مجوز حضور در لیگ برتر والیبال مردان و ثبت نهایی باشگاه در فصل مسابقاتی آتی، صرفاً پس از احراز اجرای کامل الزامات فوق و تأیید نهایی امکانپذیر خواهد بود.
در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات مقرر در مهلت تعیینشده، این فدراسیون مطابق ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد کرد.
چهار تیم مس سونگون، مقدم قزوین، نیروانا آمل و تهران بیشه چمستان در لیگ دسته یک سال ۱۴۰۴ به مرحله نیمهنهایی صعود کردند و به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران امکان برگزاری ادامه مسابقات مهیا نشد. هیئت رئیسه سازمان لیگ نیز برای ایجاد شرایط یکسان عدالتی با حضور این تیمها در لیگ برتر مردان سال جاری موافقت کرد.