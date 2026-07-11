جوان آنلاین: همزمان با برگزاری آیین‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و خانواده شهید ایشان در سراسر کشور، مراسم‌های گرامیداشت این شهید والامقام روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۷ تا ۸ صبح در کلیه یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، این مراسم در ستاد ارتش، ستاد نیرو‌های چهارگانه آجا، مساجد، حسینیه‌ها و کوی‌های سازمانی ارتش در سراسر کشور با حضور فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنان برگزار می‌شود و برنامه‌هایی همچون تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، سخنرانی و مرثیه‌سرایی در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی در دستور کار قرار دارد.