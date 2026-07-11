زاخارووا: اوکراین قادر به رفع مشکلات پدافندی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به مشکلات اوکراین برای تامین مهمات و قطعات یدکی مورد نیاز سامانه‌های پدافندی این کشور گفت کی‌یف قادر به رفع این مشکلات نیست.

جوان آنلاین: از تاس، ماریا زاخارووا در یک نشست مطبوعاتی خاطرنشان کرد: هیچ‌چیز به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در رفع مشکلات پیش‌روی سامانه پدافند موشکی اوکراین کمک نخواهد کرد و سیاست‌های او به مردم اوکراین آسیب می‌رساند.

به گزارش ایرنا، وی همچنین به حملات ضدروسی رئیس پارلمان اوکراین در جریان یک کنفرانس در بلگراد واکنش نشان داد و تصریح کرد: بار‌ها گفته‌ایم که نمایندگان حکومت کی‌یف کوچک‌ترین فرصتی را برای تبدیل هر رویدادی به صحنه‌ای برای تبلیغات ضدروسی از دست نمی‌دهند. کنفرانس بلگراد نیز نمونه دیگری از این رفتار بود.

روسلان استفانچوک که برای حضور در این نشست دعوت شده بود، تلاش کرد تا حد امکان از این تریبون سوءاستفاده کند، فضای نشست را تحت تأثیر قرار دهد و تبلیغات روس‌ستیزانه را به محور اصلی این رویداد تبدیل کند.

وی افزود: متأسفانه باید اذعان کنیم که اقدامات خصمانه و اظهارات ضدروسی این شخصیت نزدیک به زلنسکی، با واکنش شایسته از سوی برگزارکنندگان صرب مواجه نشد. ما اطمینان داریم که افکار عمومی صربستانِ دوست به‌خوبی آگاه است که چه کسانی اکنون در خیابان بانکووا قدرت را در دست دارند و به دستور اربابان اروپایی خود، به‌طور مستمر تاریخ، فرهنگ و مردم کشورشان را نابود می‌کنند.

زاخارووا ادامه داد که استفانچوک در سخنان خود، در حالی که به‌گونه‌ای ریاکارانه اوکراین را قربانی بی‌گناه تجاوز همه‌جانبه روسیه معرفی می‌کرد، تلاش داشت بار مسئولیت تمامی خسارت‌ها و زخم‌هایی را که رژیم نئونازی بر پیکر جمهوریِ زمانی شکوفای اوکراین وارد کرده است، به گردن روسیه بیاندازد.

به گفته وی، رئیس پارلمان اوکراین همچنین روسیه را به به بردگی کشیدن مردم اروپای شرقی و مخالفت با رویای اروپایی آنها متهم کرد.

او به‌طور خاص روابط روسیه و بلگراد را هدف قرار داد و مدعی شد که صرب‌ها نباید از موضع برادر کوچک‌تر به روس‌ها نگاه کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پایان اظهار داشت: در مجموع، همانند گذشته، دروغ‌های این میهمان اوکراینی نه تازگی داشت و نه خلاقیتی؛ بلکه تنها طولانی بود و بر اساس الگو‌های ابتدایی دستگاه تبلیغاتی کی‌یف تنظیم شده بود؛ الگو‌هایی که برای مخاطبانِ مطیع و پذیرای کشور‌های نامزد عضویت در اتحادیه اروپا طراحی شده‌اند.