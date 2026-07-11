کشتیرانی در کانال دون- آزوف متوقف شد

به دنبال بالا گرفتن درگیریها میان کی یف – مسکو و حمله پهپادی اوکراین به یک کشتی در دریای آزوف شمالی، روسیه کشتیرانی از کانال دون- آزوف، که یک شاهراه حیاتی اتصال رودخانه دون به دریای آزوف محسوب میشود را بدون اعلام مدت زمان مشخص برای پایان این وضعیت، موقتاً متوقف کرد.
با شدت گرفتن دامنه جنگ اوکراین، فرماندار منطقه روستوف روسیه گزارش داد که نیروهای اوکراینی به چهار کشتی در خلیج تاگانروگ در دریای آزوف شمالی حمله کردندکه یکی از آنها تانکر حامل متانول بود و یک ملوان در یک کشتی فنی کشته شد. وی تأیید کرد که هیچ خطری برای نشت متانول وجود ندارد و توضیح داد که کشتیها آسیب جزئی دیدهاند. حملات اخیر پهپادی اوکراین به ۱۳ شناور روسی، باعث شد تا کشتیرانی در کانال دون- آزوف که آبراه کلیدی متصلکننده رودخانه دون به دریای آزوف متصل میکند، به طور موقت متوقف شود. مرزبانان روسیه همچنین پذیرش درخواستها برای عبور از تنگه کرچ را که دریای آزوف را به دریای سیاه متصل میکند، بدون اعلام زمان مشخصی برای ازسرگیری تردد، متوقف کردهاند. تصاویر ماهوارهای نیز نشان میدهند که تردد کشتیهای روسیه از تنگه کرچ در دریای سیاه تقریباً به طور کامل متوقف شده است.
نگرانی از اختلال در عرضه غلات
پیش از حملات اوکراین در بخش شمالی دریای آزوف، حدود ۱۰۰ کشتی روسی منتظر نوبت عبور بودند، اما پس از حملات اوکراین، این تعداد به ۴۲ کشتی کاهش یافت و تا ۸ جولای (۱۷ تیر) به ۲۸ کشتی رسید و در حال حاضر تنها ۳ کشتی باقی ماندهاند. به گفته ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین و فرماندهی سامانههای بدون سرنشین ارتش اوکراین در فاصله ۶ تا ۱۱ جولای (۱۵ تا ۲۰ تیر) مجموعاً بیش از ۵۰ کشتی تانکر متعلق به ناوگان سایه روسیه در آبهای دریای آزوف مورد اصابت حملات اوکراین قرار گرفتهاند. همزمان، در بندر آزوف واقع در منطقه روستوف، کشتیهای حامل غلات انباشته شدهاند، زیرا تردد در کانال کشتیرانی آزوف- دون متوقف شده است. رویترز گزارش داد با توجه به اینکه حدود ۲۵ درصد از صادرات گندم روسیه از مسیر دریای آزوف انجام میشود، بازرگانان بیم آن دارند که اختلال در کشتیرانی بر عرضه جهانی غلات تأثیر بگذارد و قیمت گندم را حدود ۴ درصد افزایش دهد.
همچنین، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه شش موشک بالستیک اسکندر، چهار موشک کروز، دو موشک ضد تشعشع و ۱۲۱ پهپاد تهاجمی را شبانه به سمت اوکراین شلیک کرده است. مقامات اوکراین روز شنبه اعلام کردند که حملات موشکی روسیه به کییف پایتخت این کشور دستکم ۱۱ زخمی برجای گذاشته و سبب آتشسوزی در سراسر پایتخت شده است. نیروی هوایی اوکراین همچنین مدعی شد که پدافند هوایی محلی آن ۱۱۱ پهپاد و دو موشک کروز را رهگیری کرده است.