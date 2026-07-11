ترامپ در وحشت انتقام 

جوان آنلاین: ترامپ که پس از تشییع باشکوه رهبر شهید و مطالبه گسترده مردم برای انتقام از عاملان این ترور، دچار ترس و وحشت شده بار دیگر به ادبیات تهدیدآمیز روی آورده و دیروز مدعی شد اگر اتفاقی برایش بیفتد، ایران را به‌شدت موشکباران خواهد کرد. همزمان واشینگتن نیز از تهران خواست هرچه زودتر باز شدن تنگه هرمز را اعلام کند، در غیر این صورت «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد، اما ایران با ایستادگی بر مواضع خود نه‌تنها فشار‌های امریکا را بی‌اثر کرده بلکه کشور‌های اروپایی را نیز به سمت پذیرش سازوکار‌های تعیین شده خود برای تردد و پرداخت عوارض در تنگه هرمز سوق داده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا تصور می‌کرد با ترور آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌تواند در میان مردم که از دید او مخالف جمهوری اسلامی بودند جایگاهی کسب کند، اما برگزاری مراسم تشییع در شهر‌های مختلف ایران و عراق این تصور را بر هم زد و ترامپ اکنون با نگرانی از پیامد‌های این اقدام، بار دیگر به زبان تهدید روی آورده و تلاش می‌کند با جنگ لفظی، خود را از خطرات احتمالی دور نگه دارد.

ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت: «هزار موشک مسلح و آماده شلیک، جمهوری اسلامی ‏ایران را نشانه گرفته‌اند و هزاران موشک دیگر نیز بلافاصله در پی خواهند آمد، اگر حکومت ایران ‏تهدید خود را عملی کند؛ تهدیدی که در گوشه‌وکنار جهان علنی شده، مبنی بر ترور، یا تلاش برای ترور ‏رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده امریکا که در این مورد یعنی من! دستور‌ها هم‌اکنون صادر شده است و ‏ارتش ایالات متحده، برای یک دوره یک‌ساله با قابلیت تمدید، آماده، مایل و تواناست تا تمامی مناطق ایران ‏را کاملاً نابود و ویران سازد». رئیس‌جمهور امریکا در پایان پیام خود با آوردن نام «الله» نوشت «حمد ‏و سپاس خدا را! رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ.»

طی روز‌های اخیر، ترامپ در سخنان خود که ‏آکنده از ترس و وحشت است، مدعی شده که ایران به دنبال ترور او بوده است و ترس و وحشت او تا ‏جایی پیش رفته است که روزنامه نیویورک‌تایمز نیز اخیراً گزارش داد که سرویس مخفی امریکا به ‏ترامپ توصیه کرده بود به دلیل ملاحظات امنیتی و همزمان با تشدید تنش با ایران، از هواپیمای قدیمی ‏‏ «ایرفورس وان» برای ترک نشست ناتو در ترکیه استفاده کند نه هواپیمای جدید اهدایی قطر‎. ‎‏ به دنبال انتشار این خبر دولت امریکا برای خبرنگاران این روزنامه احضاریه صادر کرد‎.

این ترس ‏و وحشت پس از آن تشدید شد که مردم به خون‌خواهی رهبر شهید خواستار ترور ترامپ شدند و برای ‏این اقدام پاداش ده‌ها میلیون دلاری تعیین کرده‌اند. از این‌رو، ترامپ نگران تهدید‌های احتمالی علیه خود است و به همین دلیل انتظار می‌رود در سفر‌ها و نشست‌های خارجی، تدابیر امنیتی سختگیرانه‌تری برای حفاظت از او در نظر گرفته شود. ترامپ پس از تشییع رهبر شهید گفته بود که از حضور گسترده مردم شگفت‌زده شده است زیرا فکر می‌کرد که مردم رهبرشان را دوست ندارند.

اروپا حق خدمات ایران را می‌پذیرد

درحالی که مقامات ایرانی بار‌ها هشدار داده‌اند مادامی که فشار‌های امریکا ادامه داشته باشد در مورد تنگه هرمز از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهند کرد، واشینگتن باز هم با تهدیدات می‌خواهد سیاست‌های خود را به پیش ببرد. نیویورک‌تایمز دیروز به نقل از مقامات امریکایی گزارش داد که ایران باید با صدور بیانیه‌ای رسمی، توقف حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را اعلام کند و به آن پایبند بماند. این مقامات هشدار داده‌اند که عدم پذیرش بازگشایی خطوط کشتیرانی در این منطقه عواقب ناگواری برای ایران به همراه خواهد داشت.

هرچند امریکا تلاش می‌کند شرایط تنگه هرمز را به وضعیت پیش از جنگ بازگرداند، اما بسیاری از بازیگران بین‌المللی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای حفظ امنیت و تداوم تردد دریایی، ناگزیر باید به قواعد و سازوکار‌های مورد نظر تهران تن دهند. روزنامه گاردین دیروز در گزارشی نوشت که اروپا پیشنهاد‌هایی برای اجازه اخذ ‏عوارض دریانوردی در تنگه هرمز را بررسی می‌کند، به شرطی که این عوارض اجباری نبوده و مورد حمایت آژانس سازمان ملل که ناظر بر حمل‌ونقل دریایی است قرار گیرد. دیوید لمی، معاون نخست‌وزیر انگلیس در این رابطه گفت که اعمال عوارض اجباری فاجعه‌بار خواهد بود. با این حال، برخی از وزرای کابینه اذعان کردند که سیستم‌های پرداخت برای خدمات خاص ناوبری در بسیاری از آبراه‌های طبیعی از جمله تنگه مالاکا و کانال مانش مجاز هستند.

گفت‌و‌گو‌ها در مسقط

با اعلام آمادگی امریکا برای ادامه مذاکرات، سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران روز شنبه وارد عمان شد و با بدر البوسعیدی همتای عمانی خود دیدار و گفت‌و‌گو کرد‎. گفته می‌شود در پایان مذاکرات ایران و عمان بیانیه‌ای درباره تنگه هرمز منتشر خواهند کرد.

شبکه سی‌بی‌اس مدعی شد که انتظار می‌رود تیم مذاکره کننده امریکا به رهبری جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، جرد کوشنر، داماد ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه امریکا مذاکرات را در عمان ادامه دهند. این درحالی است که خبرگزاری فارس به نقل از منبع آگاه نوشت که ایران هیچ درخواستی برای مذاکره ‏با امریکا ارائه نکرده است و هیچ مذاکره‌ای تا زمانی که طرف امریکایی از مواضع خود عقب‌نشینی ‏نکند، انجام نخواهد شد. ‏از سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه نیز سفر عراقچی را با هدف پیگیری نتایج گفت‌و‌گو‌های قبلی با طرف عمانی عنوان کرد و گفت: «این سفر در ادامه ‏رایزنی‌هایی است که طی ماه‌های اخیر با عمان در رابطه با موضوع تنگه هرمز آغاز کردیم. جلسات ‏فنی تا الان چند دور برگزار شده بود، هم در تهران و هم در مسقط و این سفر هم در راستای تداوم همان ‏رایزنی‌ها برای کمک به تسهیل تردد ایمن در تنگه هرمز صورت می‌گیرد.»

ایران بر حفظ منافع خود در تنگه هرمز تأکید دارد و پس از حملات اخیر به مناطق جنوبی کشور، نیرو‌های مسلح نظارت بر عبور و مرور کشتی‌ها در این آبراه راهبردی را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند. در این رابطه، اکانت ردیابی دریایی منچ‌اوسینت اعلام کرد که یک نفتکش هندی تلاش ‏کرده از کریدور تحت کنترل امریکا استفاده کند، اما مجبور شد بازگردد‎. ‎

با وجود تلاش میانجی‌ها برای رسیدن به توافق بین تهران و واشینگتن، روزنامه وال استریت ژورنال ‏گزارش داد که دولت ترامپ به طور فزاینده‌ای نسبت به احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران بدبین ‏شده است‎. ‎‏ طبق این گزارش، مقامات ارشد امریکایی اعتراف کردند که یکی از اهداف اصلی سیاست ‏خارجی رئیس‌جمهور امریکا یعنی مهار برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکره ممکن است دست‌یافتنی ‏نباشد‎.