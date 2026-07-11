فرصت خوبی است تا خودمان را ثابت کنیم

جوان آنلاین: پیاتزا امیدوار است شاگردانش عملکرد متفاوتی را در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال به نمایش بگذارند. هرچند که بازی‌های هفته پایانی لیگ ملت‌ها به مراتب از دو هفته قبلی دشوارتر است، اما از صحبت‌های سرمربی تیم ملی والیبال ایران می‌توان دریافت که او امید زیادی به موفقیت شاگردانش در بلگراد دارد.

هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی شهر‌های بلگراد (صربستان)، شیکاگو (امریکا) و کانسای (ژاپن) با برگزاری ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ملی ایران در بلگراد به ترتیب به مصاف تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) می‌رود. به همین منظور تیم ملی این روز‌ها در کلادوو صربستان در حال تمرین است برای نمایشی متفاوت در هفته پایانی لیگ ملت‌ها. تمریناتی که گویا پیاتزا رضایت کاملی از روند آن دارد: «این کمپ واقعاً دلنشین است، چون به صورت واقعی بر عملکرد خودمان تمرکز داریم و شروع می‌کنیم به درک کردن این موضوع که در هفته اول چطور بازی و پیشرفت کردیم. باید تمرکز کنیم روی اینکه چطور در هفته دوم پیشرفت کردیم. اینکه چگونه در هفته دوم مقابل بعضی از تیم‌های برتر جهان مانند فرانسه، امریکا و ژاپن و همچنین کوبا بازی کردیم. تمرکز روی این مسائل واقعاً برای اعتماد به نفس تیم ایران خیلی مهم است. باید باور کنیم که این کار ممکن است.» پیاتزا منکر نمی‌شود که شاگردانش در هفته پایانی نبرد‌های دشواری در پیش دارند: «این هفته برای ما نقطه حساسی است. در نخستین بازی باید به مصاف اوکراین برویم، تیمی که یقین دارم خواهان انتقام فصل گذشته در برزیل است. بازی‌های نخست همواره دشوارتر هستند، اما این هفته کلاً هیچ بازی ساده‌ای نداریم و بازی دوم مقابل آلمان بی‌تردید می‌تواند به مراتب سخت‌تر هم باشد. همین‌طور مصاف با اسلوونی و ترکیه که تیم‌های خوبی هستند و نتایج قابل قبولی در دو هفته اخیر گرفته‌اند، پس بازی‌های سختی در پیش داریم.» با وجود این سرمربی تیم ملی والیبال ایران نسبت به کسب نتیجه در هفته سوم امید زیادی دارد: «ما هم حریف ساده‌ای نیستیم، خصوصاً که همه مصدومیت‌ها را نیز ریکاوری کردیم. البته آلمان مسابقات فوق‌العاده‌ای برگزار کرده، اما این برای ما هم خوب است، چون می‌توانیم خودمان را مقابل آنها ثابت کنیم. همانطور که مقابل ژاپن و فرانسه چنین کردیم. همچنین مقابل امریکا ثابت کردیم که در همان سطح هستیم، اما نباید فراموش کرد که فقط دو توپ تفاوت ایجاد می‌کند. پس باید حواسمان کاملاً جمع باشد.»