جوان آنلاین: ماتادورها ثابت کردند برای رسیدن به جام قهرمانی به هیچ تیمی رحم نمیکنند و اجازه نمیدهند رکورد شکستناپذیریشان شکسته شود. تیم ملی اسپانیا با پیروزی ۲ بر یک مقابل بلژیک، آماده رویارویی با فرانسه در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میشود.
تعویض طلایی
اسپانیاییها عزمشان را برای قهرمانی جزم کردهاند و در این راه بلژیک تازهترین قربانی آنها بود. شاگردان لوئیز دلافوئنته اگرچه برای زدن گل برتری همه را تا دقیقه ۸۸ منتظر گذاشتند، اما در نهایت مرینو، لاروخا را به هدفش رساند. مرینو همان تعویض طلایی دلافوئنته است که همانند بازی با پرتغال، بلافاصله پس از ورود به زمین گل برتری و صعود اسپانیا را به ثمر رساند. با این برد، اسپانیا حریف خروسها در نیمهنهایی شد و سرمربی باید برای تداوم رکورد شکستناپذیری در مصاف با شاگردان دشان برنامهریزی کند. این در حالی است که مدافعان اسپانیا بالاخره اشتباه کردند و برای اولینبار در این تورنمنت دروازه ماتادورها باز شد. تیم ملی اسپانیا ۳۶ بازی متوالی است که شکست نخورده و بعد از رسیدن به رکورد آرژانتین، فقط یک بازی دیگر تا رسیدن به رکورد ایتالیا (۳۷ بازی بدون باخت) فاصله دارد. جدال با نایبقهرمان جام ۲۰۲۲ فرصت خوبی است تا ماتادورها هم به این رکورد تاریخی برسند و هم فینالیست شوند.
افتخار به بازیکنان
عملکرد اسپانیا آنقدر درخشان بوده که باید به لوئیز دلافوئنته حق داد به شاگردانش ببالد. سرمربی لاروخا صعود به نیمهنهایی را حاصل انگیزه و تعهد تیمش عنوان کرد: «افتخار میکنم مربی تیمی هستم که اینچنین مشتاق پیشرفت باشد و تعهد داشته باشد. شخصیت تیمی خودمان را نشان دادیم. بلژیک تیم سرسختی بود، اما میتوانستیم راحتتر از این پیروز شویم. مرینو فوقالعاده است و ویژگیهای مثبت زیادی دارد. خوششانس هستیم که مرینو را در تیم خودمان داریم و میدانیم هر زمان که به او نیاز داریم، به ما کمک میکند. در نیمهنهایی یک تیم عالی با یک تیم عالی دیگر مواجه میشود. فکر میکنم فرانسویها هم به همین اندازه، نگران بازی با ما هستند. برای شکست فرانسه به سختی تلاش میکنیم. تنها تیمی هستیم که فرانسه را در دو مسابقه متوالی شکست دادیم.»
ناامید مثل کورتوا
سنگربان اصلی بلژیک در حساسترین زمان ممکن مصدوم شد و به دستور سرمربی
۲۰ دقیقه پایانی این جدال سرنوشتساز را از نیمکت تماشا کرد. شاید اگر تیبو کورتوا ۳۴ ساله مصدوم نمیشد، شیاطین سرخ اروپا نیز اینگونه از جام کنار نمیرفتند. این باخت آنقدر برای کورتوا سنگین و ناامیدکننده بوده که حتی احتمال خداحافظی او از بازیهای ملی نیز وجود دارد: «دو بار توپ را از دروازه دور کردم و در مرتبه دوم از ناحیه عضله چهارسر ران درد بیشتری داشتم. گفتم نمیتوانم ضربات دروازه را بزنم و مربی گفت اگر صددرصد نمیتوانی بازی کنی، تو را تعویض کنم. لامنس دروازهبانی فوقالعاده است و حیف شد که نتوانست توپ را بگیرد. از تجربه این جام جهانی به همراه این گروه از بازیکنان لذت بردم. دوست دارم یک سال استراحت کنم و در رقابتی، چون انتخابی یورو ۲۰۲۸ به تیم ملی برگردم.»
مصدومیتهای زیاد یکی از عوامل شکست بلژیک در یکچهارم نهایی جام جهانی بود. علاوه بر یوری تیلمانس که قبل از شروع بازی مصدوم شد، کورتوا و کوین دیبروینه نیز در جریان مسابقه آسیب دیدند و از زمین خارج شدند. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک در خصوص این مصدومیتها گفت: «با غیبت یوری تیلمانس از ترکیب اصلی، مصدومیت تیبو کورتوا و ناتوانی کوین دیبروینه برای حضور طولانی در بازی، شرایط برای کسب نتیجه مثبت مناسب نبود. با این حال، ما بسیار نزدیک به رفتن به وقت اضافه بودیم. همه ما از بازیکنانمان که شاید در طول بازی مرتباً اشتباه کردند، حمایت میکنیم. در برابر چنین تیمی نباید هیچ شانس و هدیهای به آنها داد. متأسفانه، اینگونه از رقابتها حذف شدیم. این باید درس بزرگی به ما بدهد، به ویژه به بازیکنان جوان. آنها پر از انرژی و اشتیاق هستند، اما باید آرامش خود را حفظ و به هر حرکت روی زمین فکر کنند. من به بازیکنان تیمم افتخار میکنم. ما نشان دادیم که بلژیک در این رقابتها ملتی بزرگ است. امروز رقابتها برای ما به پایان رسید و باید این شکست را قبول کرد.»