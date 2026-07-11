جوان آنلاین: در روز‌هایی که همه منتظر عذرخواهی فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی بابت حذف زودهنگام ایران از جام جهانی و عدم صعود به مرحله دوم این مسابقات هستند، در فدراسیون کشتی اتفاقی رخ داد که شاید در تاریخ ورزش ایران نتوان نمونه‌ای برای آن پیدا کرد. نایب‌قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اتفاقی نبود که رضایت رئیس فدراسیون کشتی را جلب کند. علیرضا دبیر این نایب‌قهرمانی را شکست قلمداد کرد.

در میان خبر‌های پرتعداد هفته گذشته و در شرایطی که کل کشور تحت تأثیر مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی بود، یک خبر چندان مورد توجه قرار نگرفت. تیم کشتی آزاد جوانان ایران با کسب سه مدال طلا، دو نقره و سه برنز نایب‌قهرمان آسیا شد. طبیعتاً باید کسب این عنوان را به جوانان کشتی تبریک و دستمریزاد می‌گفتیم، اما رئیس فدراسیون کشتی عکس‌العملی نشان داد که در نوع خود بی‌نظیر بود.

«هرچند کسب عنوان نایب‌قهرمانی آسیا برای بسیاری از رشته‌های ورزشی نتیجه‌ای ارزشمند محسوب می‌شود، اما هدف فدراسیون کشتی در تمامی رده‌های سنی، تنها کسب عنوان قهرمانی است»، این اولین جمله بیانیه تند فدراسیون کشتی در خصوص کسب این عنوان است. بیانیه‌ای که دیدن بند‌های ادامه آن باعث تعجب بیشتر هم می‌شود.

فدراسیون اعلام کرد: «عملکرد کادر فنی و اعضای تیم به‌صورت دقیق بررسی می‌شود. تغییرات لازم در کادر فنی و نفرات برای اعزام تیم به مسابقات جهانی هم اعمال می‌شود. همچنین کشتی‌گیرانی که در این رقابت‌ها عملکرد ضعیف و دور از انتظار داشتند، تا اطلاع ثانوی به اردو‌های تیم‌های ملی دعوت نخواهند شد و براساس تصمیم فدراسیون تا یک سال آینده نیز به هیچ‌یک از تورنمنت‌های بین‌المللی اعزام نخواهند شد.»

نکته جالب اینجاست که فدراسیون حتی به انتقاد از عملکرد خودش هم پرداخت: «فدراسیون کشتی در وهله نخست عملکرد خود را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد و خود را ملزم می‌داند برای رفع نقاط ضعف و آماده‌سازی هرچه بهتر این تیم، زمان، برنامه‌ریزی و نظارت بیشتری برای رقابت‌های قهرمانی جهان اختصاص دهد. فدراسیون همیشه اصل صداقت و پاسخگویی به مردم را سرلوحه خود قرار داده و در این مسیر با هیچ فردی مماشات نخواهد کرد. تمامی تصمیمات صرفاً در راستای حفظ منافع کشتی ایران و موفقیت تیم‌های ملی اتخاذ می‌شود، چون ما موظف هستیم در برابر مردم پاسخگو باشیم.»

این یک برخورد کاملاً حرفه‌ای در ورزش اول کشور است. برخوردی که نمونه آن در فدراسیون‌های دیگر دیده نمی‌شود. فراموش نکنیم که جوانان کشتی نایب‌قهرمان آسیا شده‌اند، اما فدراسیون خود را ملزم به پاسخگویی و برخورد با خاطیان می‌داند. برخوردی که این روز‌ها همه ما منتظر دیدن آن از سوی فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی هستیم، اما ...