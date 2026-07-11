یوراکتیو: اتحادیه اروپا به تیمی فرسوده و رو به اضمحلال شباهت دارد

یک تارنمای خبری تحلیلی اروپایی در شرایط برگزاری جام جهانی، اتحادیه اروپا را به تیمی فرسوده و از کارافتاده تشبیه کرد که رو به اضمحلال است.

جوان آنلاین: تارنمای خبری تحلیلی یوراکتیو در گزارشی نوشت: اتحادیه اروپا به یک تیم فوتبال فرسوده و ازکارافتاده شباهت دارد؛ بهترین «بازیکنان» آن نتایج ضعیفی به بار می‌آورند، جذب بازیکنان جدید دشوار شده است و کل این تیم به سرعت رو به پیری می‌رود.

به گزارش ایرنا، این رسانه اروپایی متمرکز بر سیاست‌های اتحادیه، افزود: اروپا برای خروج از رکود اقتصادی نباید صرفاً با کاهش مقررات، افزایش هزینه‌های نظامی و اعمال تعرفه‌های تجاری به رقابت با آمریکا و چین بپردازد.

یوراکتیو به شکست تاریخی تیم فوتبال انگلیس برابر مجارستان در سال ۱۹۵۳ اشاره کرد و افزود: همان‌طور که انگلیس پس از آن شکست به جای تقلید کورکورانه از دیگران، تاکتیک‌های خود را اصلاح و نوآوری کرد و سرانجام قهرمان جام جهانی ۱۹۶۶ شد، اتحادیه اروپا نیز باید ضمن بهره‌گیری از تجربیات آمریکا و چین، راهکار‌های متناسب با ساختار و شرایط خود را طراحی کند. از جمله این راهکارها، تقویت بازار واحد، هماهنگی بیشتر در نظارت بر بازار‌های مالی و استفاده از بدهی مشترک برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های راهبردی است.

براساس این گزارش، اروپا با چالش‌هایی مانند پیری جمعیت، ضعف اقتصادی آلمان و فرانسه، اختلافات سیاسی و رقابت قدرت‌های بزرگ روبه‌روست و بازگشت به سیاست‌های گذشته به تنهایی راهگشا نخواهد بود.

یوراکتیو نوشت: اروپا باید به جای تمرکز بر نحوه تقسیم منابع، بر افزایش رشد اقتصادی تمرکز کند. همان‌گونه که اتحاد رمز موفقیت در فوتبال است، تنها راه پیروزی اروپا در رقابت اقتصادی جهانی نیز حفظ انسجام و همکاری میان اعضای اتحادیه است.