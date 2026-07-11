برگزاری آیین بزرگداشت امام شهید در شمال افغانستان

جوان آنلاین: آیین بزرگداشت «امام شهید» با حضور گسترده علما، شخصیتهای دینی، مقامهای محلی، اساتید، فرهنگیان، دانشجویان، مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران و هزاران تن از شهروندان مزارشریف و شهرستانهای اطراف در مسجد جامع و مدرسه علمیه سلطانیه این شهر برگزار شد.
به گزارش تسنیم، سخنرانان این مراسم با تجلیل از شخصیت، اندیشه و فعالیتهای «امام شهید»، بر نقش ایشان در تقویت وحدت امت اسلامی، دفاع از آرمانهای جهان اسلام و ترویج ارزشهای دینی تأکید کردند. آنها همچنین خواستار حفظ همبستگی و انسجام میان کشورهای اسلامی شدند.
حجتالاسلام سیدحیدر هاشمی، امام جمعه مزارشریف نیز، در سخنرانی خود گفت که رهبران کشورهای اسلامی باید سیره و شیوه مدیریت «امام شهید» را الگوی خود قرار دهند. وی افزود که این شخصیت بینظیر در دوران رهبری خود بر دفاع از آرمانهای اسلامی و مقابله با آنچه «ظلم و استکبار» خواند، تأکید داشت.
دیگر سخنرانان نیز از جایگاه علمی و دینی «امام شهید» تجلیل کرده و نقش ایشان را در حمایت از وحدت امت اسلامی و دفاع از ارزشهای اسلامی برجسته دانستند.
شرکتکنندگان با قرائت قرآن، دعا و فاتحه، یاد «امام شهید» را گرامی داشتند و بر ادامه راه، آرمانها و تقویت وحدت و همدلی در میان امت اسلامی تأکید کردند.
این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سخنرانی شماری از علما و قرائت دعا و فاتحه پایان یافت.
این مراسم در حالی در مزارشریف برگزار شد که در روزهای اخیر نیز، مراسمهای ترحیم و بزرگداشت از «امام شهید» در برخی مناطق دیگر افغانستان نیز با حضور علما، شخصیتهای مذهبی و اقشار مختلف مردم برگزار شده و بر جایگاه وحدت اسلامی و همبستگی میان مسلمانان تأکید شد.