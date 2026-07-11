قطعی برق در برخی مناطق تهران

جوان آنلاین: طی روزهای گذشته پیش بینی شده بود گرمای هوا تا هفته منتهی به دوم مردادماه با میانگین دمای بالاتر از ۳۹.۷ درجه تداوم خواهد داشت، از این رو تمامی سناریوهای بهرهبرداری شبکه بر مبنای نیاز مصرف ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات طراحی شده و مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور و واحدهای عملیاتی صنعت برق در آمادهباش کامل قرار دارند با این وجود بنا به گفته مسوولان شرکت توانیر هیچ محدودیتی در تامین برق بخش خانگی اعمال نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، اما امروز ۲۰ تیرماه برخی کاربران طی تماسی عنوان کردند که در برخی مناطق همچون محدوده ولیعصر، مطهری و قائممقام فراهانی با قطعی برق چهار ساعته مواجه شدند و با وجود پیگیریهای ایسنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تاکنون علت این خاموشیها اعلام نشده است.
به گفته مشترکان همزمان، حجم بالای تماسهای شهروندان با سامانه فوریتهای برق ۱۲۱ موجب شده زمان انتظار برای ارتباط با اپراتور در برخی موارد به حدود نیم ساعت برسد.
پیش از این، مدیرعامل شرکت توانیر درباره احتمال قطعی برق در تابستان گفته بود: در این زمینه ادعا نمیکنم که ما بدون قطعی برق تابستان را بخواهیم بگذرانیم چراکه میزان مصرف از تولید ما بالاتر است؛ بنابراین اولویت ما این است که این میزان اختلاف را با همکاری مردم در همه بخشها پوشش دهیم.