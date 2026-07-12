۱۵۰ مدرسه در سمنان به پناهگاه زائران بدل شد

در حالی که موج عظیم زائران برای بدرقه‌ی پیکر مطهر «آقای شهید ایران» از مسیر استان سمنان می‌گذرند، آموزش و پرورش این استان با تجلی نگاهی متفاوت از «آموزش» به «خدمت»، با راه‌اندازی ۱۵ موکب عاشورایی و تجهیز ۱۵۰ مدرسه، میزبان بیش از ۹۵ هزار زائر شد تا روایتگر پیوند عمیق نسل دانش‌آموز با مسیر ولایت باشد.

به گزارش جوان، قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، در جمع جمعی از خبرنگاران استان در موکب "شجره طیبه" شهرستان سمنان در تشریح اقدامات کمیته اسکان ستاد بدرقه و تشییع "آقای شهید ایران"، اظهار کرد: از نخستین روزهای تشکیل کارگروه، برنامه‌ریزی برای اسکان، خدمات فرهنگی، بهداشتی، درمانی و راه‌اندازی مواکب در دستور کار قرار گرفت تا آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۱۵ موکب با عنوان «شجره طیبه» در مسیر ایوانکی تا فرومد افزود: این مواکب با مشارکت فرهنگیان، مدیران مدارس، انجمن اولیا و مربیان و دانش‌آموزان، روزانه در سه وعده غذایی به حدود هزار نفر در هر وعده خدمات‌رسانی می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه در تمامی شهرستان‌های استان حسینیه‌های ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان برای برگزاری مراسم عزاداری راه‌اندازی شده است، گفت: مدیریت این برنامه‌ها با مشارکت فرهنگیان و دانش‌آموزان انجام می‌شود.

شریفی از تجهیز ۱۵۰ مدرسه با حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کلاس درس برای اسکان زائران خبر داد و افزود: تمامی مدارس از نظر امکانات، نظافت، فرش، موکت و تجهیزات سرمایشی برای پذیرش زائران آماده‌سازی شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر مدارس، دانشگاه‌ها، امامزادگان، مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی، مساجد، پارک‌ها و بوستان‌ها نیز برای اسکان موقت و شبانه زائران تجهیز و آماده ارائه خدمات شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی راهنمای زائر و اپلیکیشن رزرو اسکان (ماهمه) برای نخستین بار در استان، گفت: این سامانه‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته خدمات مشاوره، راهنمایی و رزرو محل اقامت را به زائران ارائه می‌کنند.

شریفی با بیان اینکه تا ساعت ۱۰ صبح امروز بیش از ۹۵ هزار زائر در مراکز اقامتی استان اسکان یافته‌اند، افزود: از این تعداد، ۷۹۶ خانوار معادل حدود چهار هزار نفر در مدارس آموزش و پرورش اقامت شبانه داشته‌اند.

وی همچنین از ثبت یک‌هزار و ۶۶۸ رزرو از طریق اپلیکیشن اسکان (ماهمه) خبر داد و گفت: مرکز پاسخگویی راهنمای زائر نیز به‌طور میانگین روزانه به ۱۲۰ تماس پاسخ داده و خدمات راهنمایی در زمینه اسکان، مسیرها و سایر نیازهای زائران را ارائه کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با قدردانی از مشارکت فرهنگیان، خیران و دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح اظهار کرد: همراهی فرهنگیان، دانش‌آموزان، انجمن‌های اولیا و مربیان، خیران و حامیان موجب شد خدمات‌رسانی به زائران در سطح مطلوبی انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان، ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران، از جمله خیرین، نیروهای امنیتی، دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان که در این مسیر به خدمت برخاستند، تأکید کرد: «آموزش و پرورش سمنان با تمام توان و تا آخرین لحظه‌ی بازگشت زائران، در کنار ستاد خدمت‌رسانی خواهد ماند تا هیچ‌گونه خللی در این میهمانی بزرگِ بدرقه رهبر فقید انقلاب ایجاد نشود.»