کد خبر: 1368067
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۵
سمنان » سياسي
فرمانده سپاه استان سمنان

حضور مردم در بدرقه امام شهید، تضمین‌گر استمرار انقلاب است

حضور مردم در بدرقه امام شهید، تضمین‌گر استمرار انقلاب است فرمانده سپاه قائم آل‌محمد (عج) استان سمنان با قدردانی از نقش محوری گروه‌های مردمی، بسیجیان و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت آیین‌های تشییع رهبر فقید انقلاب، حضور گسترده مردم استان را پاسخی قاطع به دشمنان و سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ ثبات و استقرار نظام دانست.
زین العابدین داودی

به گزارش جوان، سرتیپ دوم پاسدار منصور شوقانی در پیامی رسمی ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم استان سمنان در مراسم وداع با حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، این رویداد را نشانه‌ای از پویایی مکتب تشیع و عمق پیوند ناگسستنی امت با امامت برشمرد.

فرمانده سپاه استان سمنان در بخشی از این پیام آورده است: «مردم مؤمن و انقلابی استان که با تقدیم سه هزار شهید، همواره کارنامه درخشانی در تاریخ انقلاب داشته‌اند، این‌بار نیز با اعزام کاروان‌های عظیم و میزبانی شایسته از زائران، برگ زرین دیگری در دفتر وفاداری خود به ثبت رساندند.»

از ایوانکی تا میامی؛ تجلی فرهنگ ایثار
سردار شوقانی با اشاره به نقش تعیین‌کننده گروه‌های مردمی، جهادی و موکب‌داران تأکید کرد: «برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی در مسیر ایوانکی تا میامی، تنها یک خدمات‌رسانی ساده نبود؛ بلکه نمایشی از اخلاص، روحیه عاشورایی و فرهنگ ایثارِ مردم این دیار در مسیر عشق به ولایت بود.»

وی همچنین با تجلیل از هماهنگی گسترده نهادهای اجرایی، نظامی، انتظامی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، این همکاری را بزرگ‌ترین عملیات پشتیبانی سال‌های اخیر خواند که توانست امنیت پایدار مسیرهای منتهی به تهران، قم و مشهد را تضمین کند.

روایت حماسه؛ سهم رسانه‌ها در ماندگاری تاریخ
فرمانده سپاه قائم آل‌محمد (عج) ضمن قدردانی از اصحاب رسانه و صداوسیما، نقش آنان را در ثبت و روایت لحظه‌به‌لحظه این حضور بی‌بدیل، بسیار اثرگذار دانست و تأکید کرد که این پوشش خبری، تصویر واقعی از شکوه حضور مردم ایران را به جهانیان مخابره کرد.

میثاق دوباره با رهبری؛ پرچم مقاومت برافراشته می‌ماند
سردار شوقانی با تأکید بر تداوم راه نورانی ولایت و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خاطرنشان کرد: «ملت ایران و مردم سرافراز استان سمنان، با عزمی راسخ‌تر از گذشته در سنگر دفاع از ارزش‌های الهی باقی خواهند ماند و پرچم مقاومت را تا شکست کامل نظام سلطه و رژیم تروریستی صهیونیستی برافراشته نگاه خواهند داشت.»

این حضور گسترده که در پیام فرمانده سپاه استان نیز بر آن تأکید شده، بار دیگر ثابت کرد که پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب، فراتر از رویدادها، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و باورهای دینی این مرز و بوم دارد.

برچسب ها: امام شهید ، استان سمنان ، حماسه حضور
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