تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

جوان آنلاین: منابع خبری امروز شنبه گزارش دادند که بالگرد‌های نظامی رژیم صهیونیستی عملیات تجاوزکارانه جدیدی را علیه مناطق مسکونی در جنوب لبنان انجام داده‌اند.

به گزارش تسنیم، شبکه المنار گزارش داد که دو فروند بالگرد نظامی رژیم صهیونیستی با استفاده از تیربار، اقدام به عملیات شلیک به سمت شهرک «مجدل زون» در جنوب لبنان کردند.

منابع محلی لبنان نیز امروز از نقض آتش‌بس و حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منطقه المنصوری را در شهرستان صور در جنوب لبنان هدف حملات خود قرار دادند.

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه صدیقین

به گزارش منابع محلی، یک فروند پهپاد متعلق به دشمن صهیونیستی، شهرک صدیقین در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.

شهرک صدیقین از جمله مناطق مرزی در شهرستان صور محسوب می‌شود که در هفته‌های اخیر بار‌ها شاهد تحرکات نظامی و حملات هوایی دشمن بوده است.

تجاوز یک پهپاد صهیونیستی به حریم هوایی لبنان

رسانه‌های لبنانی از پرتاب بمب صوتی توسط یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی در منطقه المنصوری در جنوب این کشور خبر دادند. این اقدام در ادامه نقض‌های مکرر توافق آتش‌بس صورت می‌گیرد.

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع محلی از حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه «ارنون» در جنوب لبنان خبر دادند. گزارش‌ها حاکی است نظامیان رژیم اشغالگر این منطقه را هدف حملات سنگین قرار داده‌اند.

خبرگزاری یونیوز در این باره گزارش داد یک دستگاه تانک مرکاوای اسرائیلی مستقر در شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان، چندین گلوله توپ به این منطقه شلیک کرد و هم‌زمان صدای حرکت چند خودروی زرهی نظامی در منطقه شنیده شد.