خون رهبر شهید سبب بعثت دوباره ملت عزیز ایران شد

جوان آنلاین: علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل به مناسبت وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در برنامه ایکس نوشت: این روز‌ها پس از حدود نیم قرن، باید با دل خونین با مرشدم وداع کنم (انا ان شاءالله بهم لاحقون)؛ از او که تدبیر و صلابت توأم با اخلاص آموختم و «عزت، حکمت، مصلحت»، میراث معماری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش تسنیم، وی افزود:، اما خون او موجب بعثت دوباره ملت عزیز ایران و همه آزادی‌خواهان جهان شد و به فرموده مولا علی (ع): "حق درخشان است و باطل آشفته"، قاتلان و جانیان بدانند که فرجامی شوم‌تر از سرنوشت تاریک یزیدیان در انتظارشان است.