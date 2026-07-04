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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۷
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میان رهبران ایران هیچکس به اندازه رهبر انقلاب به سینما باور نداشت

میان رهبران ایران هیچکس به اندازه رهبر انقلاب به سینما باور نداشت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در میعادگاه سینماگران، ضمن ادای احترام به رهبر شهید انقلاب تاکید کرد که هیچیک از رهبران سیاسی ایرانِ معاصر، به اندازه رهبر انقلاب به سینما باور نداشت.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز ۱۳ تیر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف میعادگاه سینماگران، دقایقی به تماشای ویدیوی رهبر شهید انقلاب درباره سینما نشست و سپس در سخنانی گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای شخصیتی ایران دوست و فرهنگی بودند، اشراف فراوانی بر مسائل فرهنگی و موضوعات مربوط به ایران داشتند، از این منظر می‌شود گفت ایشان یک شخصیت ایران دوست بودند، اگر بخواهیم ایران را از این زاویه و با آن نگاه تعریف کنیم، ایران یعنی هنر.

به گزارش مهر، وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی تاکید کرد: رهبر انقلاب به شاخه‌های مختلف هنر و ادبیات تعلق خاطر داشتند، ایشان باور داشت که هنر می‌تواند واقعیت میراثی و تاریخی ما را بیان کند، هم واقعیت معاصر ما را. اگر بخواهیم از گذشته بگوییم باید سراغ هنر برویم و اگر بخواهیم از امروز صحبت کنیم باید از هنر کمک بگیریم. این ویژگی باعث می‌شد که رهبر به هنر‌های مختلف آشنا باشند، هنر سینما، هنر هفتم و هنر جامع از این منظر برای رهبر انقلاب اهمیت ویژه داشت و معتقد بودند سینما جذابترین راوی است. ملاقات‌های متعدد ایشان در طی ادوار با سینماگران گویای علاقه ایشان و اهمیتی است که به این هنر می‌دادند.

صالحی افزود: فیلم‌های مختلف و متعدد برای ایشان نمایش داده می‌شد که نشان دهنده اهمیتی است که برای سینمای ایران قائل بودند، در برنامه شخصی ایشان، تماشای فیلم‌های سینمای ایرانی وجود داشت، در بین رهبران معاصر ایرانی بی تردید تنها سیاستمداری که این اندازه بر اهمیت سینما تاکید کرد مقام معظم رهبری بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصویری که از سینما وجود داشت، چندان مناسب نبود، امام راحل ما در بهشت زهرا (س) و در سخنرانی معروفشان مسیری را باز کردند که بعدها، رهبر شهید آن را ادامه دادند، امام راحل معتقد بود که سینما معادل واژه‌های ناپسند نیست، در سی و هفت سال رهبری قاعد عظیم الشان و حکیم ما، سینمای ما وسیع‌تر شد، ایشان تاکید داشت که سینما معادل واژه‌های ناپسند نیست، هنری متعالی است و سینما باید در میان هنر ایرانی جایگاه خاص داشته باشد.

عباس صالحی در پایان عنوان کرد: امیدوارم خانواده سینما راهی را که ایشان گشود ادامه دهند و ایران تاریخی و میراثی و دستاورد‌های زندگی معاصر را در آثارشان به ویژه برای مخاطب غیرایرانی آشکار کنند. یاد و خاطره رهبر شهید و بزرگوار گرامی باد، به دوستانی که این روز‌ها در میعادگاه سینماگران حضور دارند خسته نباشید می‌گویم. امیدوارم این وداع، آغاز بیعت دوباره با مقام معظم رهبری باشد.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و مدیران سازمان در این دیدار میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند.

برچسب ها: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رهبر شهید انقلاب ، سینما
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