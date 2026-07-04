نماینده پارلمان عراق با حضور در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران، از نقش و حمایت‌های ایشان از عراق در دوران مقابله با داعش و پشتیبانی از آرمان فلسطین قدردانی کرد.

جوان آنلاین: کانال تلگرامی «فالح حسن الخزعلی» نماینده پارلمان عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که وی در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب که با حضور شخصیت‌های رسمی، دینی و هیات‌هایی از چند کشور در تهران برگزار شد، شرکت کرده است.

طبق این بیانیه، الخزعلی در حاشیه این مراسم، رهبر شهید انقلاب را شخصیتی دانست که طی سال‌های طولانی از مسائل جهان اسلام حمایت کرد و در دشوارترین مقاطع، پشتیبان عراق و ملت این کشور در نبرد با گروه تروریستی داعش بود.

وی همچنین از مواضع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در حمایت از آرمان‌های به‌حق، به‌ویژه مسئله فلسطین، تقدیر کرد.

این نماینده پارلمان عراق گفت: «امروز با رهبری وداع می‌کنیم که در سخت‌ترین شرایط با استواری در کنار ملت عراق ایستاد و از مقاومت مردم کشور در برابر گروه تروریستی داعش حمایت کرد. ایشان همچنین همواره در دفاع از مسائل امت اسلامی، به‌ویژه فلسطین، ثابت‌قدم بود.»

الخزعلی افزود: مواضع اصولی با شهادت صاحبان آن از میان نمی‌رود، بلکه در حافظه ملت‌ها ماندگار می‌شود و نسل‌های آینده را برای پیمودن مسیر عزت و کرامت الهام می‌بخشد.

وی در پایان با تسلیت این ضایعه، از خداوند متعال برای آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای رحمت واسعه و برای امت اسلامی و دوستداران ایشان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

مقامات بلندپایه و سران برخی کشورهای جهان، اندیشمندان و علمای دینی دیروز جمعه (۱۲ تیر ماه) برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای در مصلی تهران حضور یافتند.

طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌ الله العظمی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلای امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و در نهایت پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا(ع) برنامه‌ریزی شده است.

در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.