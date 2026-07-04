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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
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راهنمای تردد زائران از آزادراه چالوس به مراسم وداع رهبر شهید انقلاب

راهنمای تردد زائران از آزادراه چالوس به مراسم وداع رهبر شهید انقلاب با برگزاری مراسم وداع رهبر شهید انقلاب و پیش‌بینی حضور گسترده عزاداران از استان‌های شمالی کشور، شهرداری تهران مسیرهای دسترسی، برای رسیدن شرکت‌کنندگان به محل برگزاری مراسم را اعلام کرد.

جوان آنلاین: همزمان با برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب و پیش‌بینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با راه‌اندازی یک بازوی اطلاع‌رسانی ویژه، سناریوهای مختلف تردد برای عزاداران تهرانی و غیرتهرانی را طراحی کرده است. بر این اساس، افرادی که از محورهای شمالی کشور و آزادراه چالوس راهی تهران می‌شوند، باید از مسیرهای مشخص‌شده برای پارک خودرو و استفاده از حمل‌ونقل عمومی بهره بگیرند.

عزاداران ورودی از آزادراه چالوس تا کجا می‌توانند با خودرو شخصی تردد کنند؟

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، خودروهای شخصی که از مسیر آزادراه چالوس وارد تهران می‌شوند، امکان تردد تا محدوده تقاطع بزرگراه‌های خرازی و باکری را خواهند داشت و از این نقطه به بعد محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود.

از این رو به شهروندان توصیه شده است پس از رسیدن به این محدوده، خودروهای خود را در پارکینگ‌های تعیین‌شده مستقر کرده و ادامه مسیر را از طریق شبکه حمل‌ونقل عمومی طی کنند.

پارک خودرو در پارک ارم و استفاده از مترو

مطابق اعلام معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، پارک ارم و معابر اطراف آن به عنوان محل پارک خودروهای عزادارانی که از محور شمال وارد پایتخت می‌شوند در نظر گرفته شده است. دسترسی به این پارکینگ‌ها از طریق بزرگراه خرازی و سپس بزرگراه باکری جنوب امکان‌پذیر خواهد بود. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو به این محدوده نیز ایستگاه «ارم سبز» در خط چهار مترو تهران است که در فاصله تقریبی ۵۰۰ متر تا ۲ کیلومتر از محل‌های پیش‌بینی‌شده برای پارک خودرو قرار دارد.

مسیر مترو تا محل برگزاری مراسم

عزادارانی که خودرو خود را در پارکینگ‌های تعیین‌شده مستقر می‌کنند، می‌توانند از ایستگاه ارم سبز وارد شبکه مترو شوند.

بر این اساس، شهروندان ابتدا باید از ایستگاه ارم سبز به سمت ایستگاه صادقیه حرکت کنند. سپس با استفاده از خط دو مترو خود را به ایستگاه امام خمینی (ره) رسانده و در ادامه با ورود به خط یک مترو در مسیر تجریش، در نزدیک‌ترین ایستگاه به محل برگزاری مراسم پیاده شوند.

اطلاعات لحظه‌ای تردد در یک سامانه

مسئولان شهری از عزاداران خواسته‌اند پیش از آغاز سفر یا در طول مسیر، آخرین وضعیت ترافیکی، محدودیت‌ها و راهنمای دسترسی را از طریق بازوی اطلاع‌رسانی ویژه مراسم دنبال کنند تا از ازدحام احتمالی در مسیرها کاسته شده و جابه‌جایی شرکت‌کنندگان با نظم بیشتری انجام شود.

این بازوی اطلاع‌رسانی به نشانی TehranTrafficBot@ در دسترس شهروندان قرار دارد و اطلاعات آن به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود.

برچسب ها: زائران ، چالوس ، پلیس راهور
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