کد خبر: 1360529
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۸
اقتصاد » اخبار کلی

روند صعودی ۳ ماهه بیت‌کوین شکسته شد

روند صعودی ۳ ماهه بیت‌کوین شکسته شد روند صعودی سه‌ماهه بیت‌کوین در برابر طلا با ورود سنگین سرمایه به صندوق‌های طلا و فلزات گران‌بها، از بین رفته است.

جوان آنلاین: این نتایج از نسبت بیت‌کوین به طلا مشخص می‌شود، نسبتی که قیمت دلاری هر بیت‌کوین را با قیمت دلاری هر اونس طلا مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هر لحظه کدام «ذخیره ارزش» را واقعا ترجیح می‌دهند.

به گزارش ایسنا، از اوایل ماه مارس، بیت‌کوین برنده آشکار این رقابت بود و این نسبت را از حدود ۱۲ واحد به ۱۸ واحد رساند، اما اکنون دیگر چنین نیست. در حال حاضر، رشد بیت‌کوین متوقف شده و طی ۲۴ ساعت گذشته به طور قاطعانه‌ای رو به کاهش رفته و روند سه‌ماهه صعودی را شکسته است.

نسبت بیت‌کوین به طلا از خط روند صعودی سه‌ماهه عبور کرده و بر اساس تحلیل تکنیکال، این نتایج، شکست مهمی محسوب می‌شود و نشانه تغییر جهت حرکت به نفع طلاست.

چرا این موضوع مهم است؟

این نتایج فقط مربوط به خطوط روی نمودار نیست، بلکه نشان می‌دهد پول هوشمند احتمالا به سمت کدام دارایی حرکت می‌کند.

اوضاع اقتصادی و ژئوپلیتیکی که در اواخر فوریه آغاز شد و قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید، سرمایه‌گذاران به دنبال مکانی برای نگهداری پول نقد خود گشتند. برای مدتی، آنها بیت‌کوین را به عنوان پناهگاه امن انتخاب کردند که افزایش نسبت بیت‌کوین به طلا گواه بر این مورد است، اما اکنون همین نسبت، روند صعودی خود را متوقف کرده و نشان‌دهنده بازگشت سرمایه‌گذاران به سمت طلاست.

توجه داشته باشید که الگو‌های نموداری مانند شکست خط روند می‌توانند زودگذر باشند، اما در حال حاضر پیام واضح است؛ طلا احتمالا در کوتاه‌مدت عملکرد بهتری از بیت‌کوین خواهد داشت. جریان ورود و خروج سرمایه نیز این تفسیر را تایید می‌کند.

صندوق‌های فلزات گرانبها مورد توجه قرار گرفته‌اند

صندوق‌های قابل معامله در بورس مرتبط با بیت‌کوین از محبوبیت نزد سرمایه‌گذاران سقوط کرده و طی دو هفته، بیش از دو میلیارد دلار از دست داده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالا بماند.

طبق گزارش کوین‌دسک، در همین حال، صندوق‌های طلا و فلزات گرانبها با تقاضا رو‌به‌رو شده‌اند. به گزارش رویترز، این صندوق‌ها در هفته منتهی به ۲۰ مه، ۲.۳۴ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند و روند ورود سرمایه را برای دومین هفته متوالی تمدید کرده‌اند.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز چهارشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۷۵ هزار و ۶۴۸ دلار و ۲۷ سنت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۵۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۹۴ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۰۷۵.۶۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۳۴ درصد کاهش

۳-تتر 

قیمت: ۰.۹۹۸۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۷ درصد کاهش

۴- بایننس

قیمت: ۶۵۲.۵۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۶۴ درصد افزایش

۵-ریپل

قیمت: ۱.۳۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۲۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۷۷ درصد کاهش

۶- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۷- سولانا

قیمت: ۸۳.۷۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۱۸ درصد کاهش

۸-ترون

قیمت: ۰.۳۷۳۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۹۸ درصد افزایش

۹- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۱۰۱۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۹۹ درصد کاهش

۱۰- هایپرلیکویید

قیمت: ۶۱.۷۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۵۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۷.۶۲ درصد افزایش

برچسب ها: بیت کوین ، طلا ، تتر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

ترامپ: نباید در ایران دخالت می‌کردیم

آنچلوتی پای نیمار ایستاد/ لیست برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ تغییر نمی‌کند

مثلث پیروزی در جنگ رمضان 

آب بخش‌های گسترده‌ای از شهر بندرعباس فردا سه‌شنبه قطع می‌شود

تروریست‌ها دور پیکر خونین مدافع امنیت پایکوبی می‌کردند!

آقای کلانتری! همان بهتر که تو نیستی! 

اقتصاددان امریکایی: جنگ با ایران مهار نشود به فروپاشی اقتصاد جهان می‌انجامد 

دوئل خونین بر سر پاتوق 

مغز مخاطبان اینترنشنال تخریب شده است 

پسرم تا پای جان برای وطن ایستادگی کرد

 کابوس فتح نبطیه در سراب صلح در تله مذاکره 

میراث امامین انقلاب 

تبادل آتش سنگین در جنوب لبنان، تلفات ارتش اسرائیل و ادعای پیشروی

خودکشی پس از قتل شریک عاطفی

 ترامپ برای هفتمین بار مقابل ایران عقب نشست 

 ایران و جنگ نامتقارن بازنویسی قواعد درگیری 

«جک‌زن‌ها» چگونه قربانی شکار می‌کنند؟ 

چرا ترکیه درباره پرونده دکتر بیضایی توضیح نمی‌دهد؟

زمان دقیق برگزاری کنکور سراسری و ارشد ۱۴۰۵ اعلام شد

مبدأ تجاوز به دکل مخابراتی جزیره سیریک هدف قرار گرفت

دعای میدان و خیابان بدرقه راهتان 

اعلامیه ایران قدرتمند جدید

مجلس نظم ایرانی هرمز را قانون می‌کند 

روز‌های آفتابی تکواندو

ترامپ دنبال توافق، گرفتار در بن‌بست 

صیانت از وحدت یک مسئولیت عمومی است 

رشد تولد فرزندان سوم به بعد با آخرین توان جمعیتی دهه شصتی‌ها 

تنگه هرمز به طنابی تبدیل شده که در حال خفه کردن ترامپ است!

سریال ورشکستی رسانه‌های معاند به اینترنشنال رسید

تئاتر بدون مخاطب ترامپ! 

پیامبران عقل مردم را بیدار می‌کردند 

عید سیدها؟!

نبرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اخلالگران معیشت مردم 

کالابرگ روی زمین، مسئولیت‌ها در هوا

نزدیک به نیم قرن برای این کشور و مردمش جنگید

بازداشت اتباع زورگیر در ایست و بازرسی + گفت‌وگو با متهم

تغسیل و تکفین گل‌های پرپر میناب روی دست خواهران طلبه 

عاملیت موساد در فتنه‌انگیزی‌های ایران تأیید شد

 ترسیم نقشه راه اقتصادی مجلس در شرایط جنگی 

پول به تالار شیشه‌ای بازگشت 

خود پزشکان با وضع مالیات بر سیگار مخالفت می‌کنند!

چاق شدن کالابرگ در مسیر بهارستان– پاستور

سریال «بچه زرنگ» در پلتفرم، نه تلویزیون!

خانواده اصیل ایرانی از سینما و نمایش خانگی حذف شده است

بقایی: دیپلماسی جایگزین قدرت نیست 

ولایت فقیه استمرار غدیر در دوران فروپاشی ایسم‌ها

دوست نداشت حتی یک وجب از خاک ایران به دست بیگانه بیفتد

شناور امریکایی- صهیونی هدف حمله موشکی سپاه قرار گرفت

متخصصان شرکت نیروگاهی البرز، پیش‌قدم در خودکفایی صنعت برق 

صورتحساب شکستن آتش‌بس ابلاغ شد!

پیشنهاد سردبیر
پیامبران عقل مردم را بیدار می‌کردند 
گفت‌وگوی «جوان» با پدر شهید محمد‌حسین نوروزی از شهدای راهور در جنگ تحمیلی رمضان
ناشران پخته‌خوار چگونه بازار کتاب را بلعیدند؟
کالابرگ روی زمین، مسئولیت‌ها در هوا
«تاریخچه تعلق تنگه‌هرمز به ایران و فرجام جنگ کنونی» در گفت‌و‌شنود با خسرو معتضد
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ناو دنا/ دوست نداشت وجبی از خاک ایران به دست بیگانه بیفتد
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای ناو دنا/ می‌گفت شهادت برایم از عسل شیرین‌تر است
روایت‌های امدادگر جنگ رمضان/ معجزه بود نه آواربرداری و امداد رسانی
اقتصاددان امریکایی: جنگ با ایران مهار نشود به فروپاشی اقتصاد جهان می‌انجامد 
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ تروریست‌ها دور پیکر خونین مدافع امنیت پایکوبی می‌کردند!
چرا ترکیه درباره پرونده دکتر بیضایی توضیح نمی‌دهد؟
عید سیدها؟!
خود پزشکان با وضع مالیات بر سیگار مخالفت می‌کنند!
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ مثلث پیروزی در جنگ رمضان 
آقای کلانتری! همان بهتر که تو نیستی! 
آخرین اخبار