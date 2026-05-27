روند صعودی سه‌ماهه بیت‌کوین در برابر طلا با ورود سنگین سرمایه به صندوق‌های طلا و فلزات گران‌بها، از بین رفته است.

جوان آنلاین: این نتایج از نسبت بیت‌کوین به طلا مشخص می‌شود، نسبتی که قیمت دلاری هر بیت‌کوین را با قیمت دلاری هر اونس طلا مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هر لحظه کدام «ذخیره ارزش» را واقعا ترجیح می‌دهند.

به گزارش ایسنا، از اوایل ماه مارس، بیت‌کوین برنده آشکار این رقابت بود و این نسبت را از حدود ۱۲ واحد به ۱۸ واحد رساند، اما اکنون دیگر چنین نیست. در حال حاضر، رشد بیت‌کوین متوقف شده و طی ۲۴ ساعت گذشته به طور قاطعانه‌ای رو به کاهش رفته و روند سه‌ماهه صعودی را شکسته است.

نسبت بیت‌کوین به طلا از خط روند صعودی سه‌ماهه عبور کرده و بر اساس تحلیل تکنیکال، این نتایج، شکست مهمی محسوب می‌شود و نشانه تغییر جهت حرکت به نفع طلاست.

چرا این موضوع مهم است؟

این نتایج فقط مربوط به خطوط روی نمودار نیست، بلکه نشان می‌دهد پول هوشمند احتمالا به سمت کدام دارایی حرکت می‌کند.

اوضاع اقتصادی و ژئوپلیتیکی که در اواخر فوریه آغاز شد و قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید، سرمایه‌گذاران به دنبال مکانی برای نگهداری پول نقد خود گشتند. برای مدتی، آنها بیت‌کوین را به عنوان پناهگاه امن انتخاب کردند که افزایش نسبت بیت‌کوین به طلا گواه بر این مورد است، اما اکنون همین نسبت، روند صعودی خود را متوقف کرده و نشان‌دهنده بازگشت سرمایه‌گذاران به سمت طلاست.

توجه داشته باشید که الگو‌های نموداری مانند شکست خط روند می‌توانند زودگذر باشند، اما در حال حاضر پیام واضح است؛ طلا احتمالا در کوتاه‌مدت عملکرد بهتری از بیت‌کوین خواهد داشت. جریان ورود و خروج سرمایه نیز این تفسیر را تایید می‌کند.

صندوق‌های فلزات گرانبها مورد توجه قرار گرفته‌اند

صندوق‌های قابل معامله در بورس مرتبط با بیت‌کوین از محبوبیت نزد سرمایه‌گذاران سقوط کرده و طی دو هفته، بیش از دو میلیارد دلار از دست داده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالا بماند.

طبق گزارش کوین‌دسک، در همین حال، صندوق‌های طلا و فلزات گرانبها با تقاضا رو‌به‌رو شده‌اند. به گزارش رویترز، این صندوق‌ها در هفته منتهی به ۲۰ مه، ۲.۳۴ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند و روند ورود سرمایه را برای دومین هفته متوالی تمدید کرده‌اند.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز چهارشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۷۵ هزار و ۶۴۸ دلار و ۲۷ سنت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۵۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۹۴ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۰۷۵.۶۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۳۴ درصد کاهش

۳-تتر

قیمت: ۰.۹۹۸۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۷ درصد کاهش

۴- بایننس

قیمت: ۶۵۲.۵۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۶۴ درصد افزایش

۵-ریپل

قیمت: ۱.۳۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۲۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۷۷ درصد کاهش

۶- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۷- سولانا

قیمت: ۸۳.۷۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۱۸ درصد کاهش

۸-ترون

قیمت: ۰.۳۷۳۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۹۸ درصد افزایش

۹- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۱۰۱۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۹۹ درصد کاهش

۱۰- هایپرلیکویید

قیمت: ۶۱.۷۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۵۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۷.۶۲ درصد افزایش