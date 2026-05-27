دهلی نو: ایران ۱۰ ملوان هندی کشتی توقیف شده را آزاد کرد

جوان آنلاین: اداره کل کشتیرانی دولت هند در حساب رسمی خود در ایکس نوشت: هر ۱۰ دریانورد هندی مرتبط با کشتی «اموی هاربر فینیکس» که پس از توقیف این شناور در نزدیکی بندر جاسک در ژوئیه (تیر-مرداد ۱۴۰۴) ۲۰۲۵ در ایران بازداشت شده بودند، آزاد شدهاند.
به گزارش ایرنا، در پیام اداره کل کشتیرانی دولت هند آمده است: این دریانوردان در پی رایزنیهای دیپلماتیک مستمر و تلاشهای هماهنگ میان اداره کل کشتیرانی، وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراههای هند، وزارت امور خارجه، سفارت هند در تهران، شرکت آر پی اس ال، مدیران کشتی و دیگر نهادهای ذیربط، اکنون آزاد شده و در امنیت کامل به خانوادههای خود پیوستهاند.
اداره کل کشتیرانی هند بار دیگر بر تعهد قاطع خود نسبت به رفاه، ایمنی و حمایت از دریانوردان هندی در سراسر جهان تاکید کرد. همچنین هماهنگیهای لازم برای بازگشت هرچه سریعتر اعضای خدمه به هند در حال انجام است.
به گزارش ایرنا، هنوز منابع ایرانی این گزارش اداره کل کشتیرانی دولت هند را تایید نکردهاند.