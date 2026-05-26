واژگونی مرگبار پژو ۴۰۵؛ ۷ افغان راهی بیمارستان شدند

جوان آنلاین: سرهنگ موسی بزرگی اظهار داشت: این حادثه در کیلومتر ۱۰ محور شهمیرزاد به فولاد محله رخ داده که در پی آن هفت سرنشین خودرو که همگی از اتباع خارجی بودند، مصدوم شدند.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اعزام سریع امدادگران به محل حادثه، افزود: بلافاصله پس از اعلام وقوع سانحه، نجاتگران پایگاه نیزوا در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه امدادی را آغاز کردند.

رئیس پلیس راه استان سمنان تصریح کرد: تمام مصدومان این سانحه از اتباع افغانستانی بودند که پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط نیرو‌های هلال احمر، با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

بزرگی خاطرنشان کرد: خودروی پژو ۴۰۵ به دلیل نامشخصی از مسیر منحرف و واژگون شده است و علت دقیق حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راه قرار دارد.

او با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در سفرها، عنوان کرد: از تمام رانندگان درخواست میشود با استراحت کافی قبل از سفر، رعایت سرعت مجاز و حفظ فاصله طولانی با خودروی جلویی، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی ایفا کنند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: بیتوجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و خستگی راننده از جمله عوامل اصلی بسیاری از واژگونی‌ها در جاده‌های استان است که متأسفانه گاه منجر به مصدومیت‌های متعدد میشود.

بزرگی در پایان یادآور شد: امنیت سفر تنها با همکاری همه جانبه رانندگان و مسئولان محقق میشود و پلیس راه با تمام توان بر اجرای دقیق قوانین نظارت خواهد داشت.