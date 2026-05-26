تماس تلفنی روسای جمهور ایران و مصر؛ السیسی بر حمایت از مذاکرات تأکید کرد

جوان آنلاین: به نقل از الیوم السابع، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران و «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر امروز در تماسی تلفنی با یکدیگر، فرا رسیدن عید قربان را به یکدیگر تبریک گفته و در خصوص تلاش‌ها برای دستیابی به تفاهم میان تهران و واشنگتن رایزنی کردند.

به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده که السیسی در این گفت‌وگوی تلفنی بر حمایت قاهره از روند مذاکرات تأکید کرد.

به گزارش ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری مصر هم در بیانیه‌ای اعلام کرد السیسی در گفت‌و‌گو با پزشکیان بر حمایت مصر از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده تأکید و هرگونه هجوم به حاکمیت کشور‌های خلیج فارس را رد کرد.

وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه‌ای اعلام کرد پزشکیان از تلاش‌های مصر و دیگر طرف‌های منطقه‌ای برای کاهش اختلافات، ابراز قدردانی و بر تمایل تهران برای تقویت روابط با کشور‌های عربی به ویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس تأکید کرد.