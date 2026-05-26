گسترش دامنه تجاوزات زمینی رژیم صهیونیستی در لبنان

جوان آنلاین: کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، ارتش این رژیم حمله زمینی خود را فراتر از خط زرد در لبنان آغاز کرده است.

به گزارش ایسنا، در همین حال، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه) به نقل از منبعی نظامی در ارتش اشغالگر گزارش داد ارتش دامنه حملات زمینی خود در منطقه النبطیه لبنان را گسترش می‌دهد.

منابع عبری‌زبان تأکید کردند ارتش اسرائیل در حال گسترش عملیات زمینی خود است و از خط زرد در منطقه النبطیه واقع در جنوب لبنان عبور می‌کند.

همچنین روزنامه هاآرتص در توجیه تجاوزات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان نوشت ارتش اسرائیل عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش می‌دهد تا کسانی را که حملات پهپادی انجام می‌دهند، به عقب براند.