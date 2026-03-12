یک رسانه کره‌جنوبی گزارش داد که تمامی ۶ پرتابگر سامانه دفاع موشکی «تاد» (THAAD) ارتش آمریکا که در پایگاه سئونگجو در استان گیونگسانگ شمالی مستقر بودند، از این پایگاه خارج شده‌اند و احتمالا به سمت آسیای غربی در حال انتقال هستند.

جوان آنلاین: از شبکه یو تی ان (YTN)، این ۶ پرتابگر موشکی که به‌صورت یک باطری کامل در پایگاه سئونگجو مستقر بودند، به‌طور متوالی از پایگاه خارج شده‌اند.

به گزارش ایرنا، این رسانه، مقصد دقیق این تجهیزات نظامی اعلام نکرده، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که احتمالا به سمت آسیای غربی در حرکت است.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی است که علاوه بر سامانه‌های رهگیر ارتفاع بالای «تاد»، برخی موشک‌های رهگیر سامانه پدافندی «پاتریوت» مستقر در پایگاه هوایی «اوسان» نیز در حال جابه‌جایی به سمت آسیای غربی است.

هنوز وزارت جنگ آمریکا این گزارش تایید نکرده، اما با این حال، وزارت دفاع کره‌جنوبی اعلام کرده است که با وجود خروج این تجهیزات، هیچ خللی در وضعیت «دفاع ترکیبی» این کشور ایجاد نمی‌شود.

این اقدامات درحالی صورت می‌گیرد که ایران ۲ سامانه‌ای راداری تاد که به‌عنوان چشم این آن عمل می‌کند توسط موشک‌های خود از کار انداخته است.