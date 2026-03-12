فرار بیش از ۴۳ هزار آمریکایی از آسیای غربی

جوان آنلاین: از آکسیوس، وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه ایران، بیش از ۴۳ هزار شهروند این کشور، مناطق آسیای غربی را ترک کرده و به آمریکا بازگشتهاند.
به گزارش ایرنا، این نهاد همچنین از کاهش سطح کمکهای خود به دلیل افت تقاضا برای خروج از منطقه خبر داد.
این بیانیهای درحالی صادر شد که آمریکا هقته گذشته با صدور بیانیهای از اتباع خود در آسیای غربی خواست، هرچه سریعتر این منطقه را ترک کنند.
در حالی که ایران وارد مذاکرات جدی با آمریکا شده بود، صبح ۹ اسفند، آمریکا و رژیم صهیونیستی همانند دوره گذشته و بدون توجه به مذاکرات، به خاک ایران تجاوز کرده و به چندین نقطه در شهرهای مختلف حمله کردند.
رئیس جمهوری آمریکا دیروز با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» که به نظر میرسد پیشتر آماده شده بود، نوشت: حملات نظامی گستردهای را علیه ایران آغاز کردیم. وزارت جنگ ایالات متحده، این عملیات را «عملیات خشم حماسی» (OPERATION EPIC FURY) نامید.
ترامپ در توجیه این حملات علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: ارتش ایالات متحده در حال انجام یک عملیات عظیم و مستمر است تا از تهدید آمریکا و منافع اصلی امنیت ملی جلوگیری کنیم.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران مذاکرات با آمریکا را گامی برای ایجاد شفافیت درباره صلح آمیز بودن فعالیتهای هستهای کشورمان برداشته بود، تجاوز دوباره آمریکا و رژیم صهیونیستی، روندی تکراری و در عین حال فریبنده را در عرصه روابط بینالملل به تصویر کشید.
در پی حملات دیروز رژیم صهیونیستی و آمریکا، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند.