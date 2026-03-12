کد خبر: 1348621
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

فرار بیش از ۴۳ هزار آمریکایی از آسیای غربی

فرار بیش از ۴۳ هزار آمریکایی از آسیای غربی وزارت امور خارجه آمریکا پس از پاسخ تهران به تجاوز این کشور در منطقه آسیای غربی، اعلام کرد که بیش از ۴۳ هزار شهروند ایالت متحده این منطقه را ترک کرده‌اند.

جوان آنلاین: از آکسیوس، وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه ایران، بیش از ۴۳ هزار شهروند این کشور، مناطق آسیای غربی را ترک کرده و به آمریکا بازگشته‌اند.

به گزارش ایرنا، این نهاد همچنین از کاهش سطح کمک‌های خود به دلیل افت تقاضا برای خروج از منطقه خبر داد.

این بیانیه‌ای درحالی صادر شد که آمریکا هقته گذشته با صدور بیانیه‌ای از اتباع خود در آسیای غربی خواست، هرچه سریع‌تر این منطقه را ترک کنند.

در حالی که ایران وارد مذاکرات جدی با آمریکا شده بود، صبح ۹ اسفند، آمریکا و رژیم صهیونیستی همانند دوره گذشته و بدون توجه به مذاکرات، به خاک ایران تجاوز کرده و به چندین نقطه در شهر‌های مختلف حمله کردند.

رئیس جمهوری آمریکا دیروز با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» که به نظر می‌رسد پیشتر آماده شده بود، نوشت: حملات نظامی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردیم. وزارت جنگ ایالات متحده، این عملیات را «عملیات خشم حماسی» (OPERATION EPIC FURY) نامید.

ترامپ در توجیه این حملات علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: ارتش ایالات متحده در حال انجام یک عملیات عظیم و مستمر است تا از تهدید آمریکا و منافع اصلی امنیت ملی جلوگیری کنیم.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران مذاکرات با آمریکا را گامی برای ایجاد شفافیت درباره صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان برداشته بود، تجاوز دوباره آمریکا و رژیم صهیونیستی، روندی تکراری و در عین حال فریبنده را در عرصه روابط بین‌الملل به تصویر کشید.

در پی حملات دیروز رژیم صهیونیستی و آمریکا، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند.

برچسب ها: آمریکا ، آسیای غربی ، جنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرار ترامپ و امریکایی‌ها از جنگ امریکا!

ترامپ خودش را لو داد!

۸ چالش امریکا برای تداوم جنگ

آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد

آغاز اخراج با فرار ۳۶ هزار امریکایی

پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت حیفا آماج حملات پهپادی قرار گرفت 

آبشارانتقام

اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران

کابوس امریکا و رژیم صهیونی تازه شروع شده است

نبرد روایت‌ها در فضای خبر 

رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲

امید هست و تمام نمی‌شود

ملتی که با خدمت و همبستگی ایستاده است 

تجاوز و تعدی به مقامات و خاک ایران؛ کوس اضمحلال نظام حقوق بین الملل

پزشکیان شرایط پایان جنگ را اعلام کرد

تشییع حماسی فرماندهان شهید جنگ رمضان

دست برتر هم در منطقه هم در خیابان

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱

حکمرانی هماهنگ، حلقه اتصال سیاست‌های ملی و توانمندی‌های منطقه‌ای است

شلیک به دنا انتقام از نماد توانمندی ایرانی

بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب

با راهبری فرهیخته، در تداوم طریق

کاتس و ساعر: جنگ طولانی با ایران نمی‌خواهیم

حمله موشکی نیروی زمینی سپاه به پایگاه آمریکایی حریر

رستاخیز ایران

یک وجب از خاک ایران؟ چه محال خنده‌داری!

ایران یکپارچه علیه خام‌اندیشی دشمن

زاکانی: تهران خط مقدم نبرد با استکبار است 

موج جدید حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

ایران زنگار فریب آتش بس را می‌زداید

اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

«استقامت» میدان عمل ماست

تشییع مدافعان وطن با شعار «ایران می‌ماند»

جنگی که پایانش را ایران ترسیم می‌کند

خیابان با ما میدان با نیرو‌های مسلح

هشدار قاطع ایران به جمهوری آذربایجان

فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ

چتر امنیتی امریکا دیگر سایه نمی‌دهد

حالا می‌توانیم هر نقطه‌ای که می‌خواهیم را بزنیم

انتقام حمله به زیرساخت‌های ملی را می‌گیریم

رئیس قوه قضائیه: اژه‌ای: با اخلالگران بازار قاطعانه برخورد می‌کنیم

شناسایی پیکر‌های مطهر شهدای ناو دنا / پیکر شهدا به زودی به کشور منتقل می‌شود

هدف دشمن ایران و ایرانی است و به زندگی شلیک می‌کند

روایت رسانه های اسرائیلی از شلیک موشک های خوشه ای ایران

موج ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ با موشک‌های نقطه زن و سر جنگی‌های بالای یک تن اجرا شد

لاریجانی: هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد/ هدف اصلی دشمن تجزیه ایران بود، اما شکست خورد

شناسایی و دستگیری ۳۰ جاسوس و مزدور مرتبط با دشمن توسط وزارت اطلاعات

بحران در حمل بار هوایی جهان، به خاطر جنگ در خاورمیانه

رهبر منتخب خبرگان امید مردم و یاس دشمنان

پیشنهاد سردبیر
راه وصول ملت به عظمت و شکوه هموار است
فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲
اینفوگرافی | کشتار برای نفت!
رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران
بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب
دست برتر هم در منطقه هم در خیابان
جزوه انتخاب ولی‌فقیه از منظر رهبر شهید انقلاب/ نظام اسلامی توقف ندارد
ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی را فعال کنید
نامه مریلا زارعی/ آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد
امید هست و تمام نمی‌شود
نشانه‌های شکست دشمن
تجربه تاریخی اپوزیسیون و جنگ داخلی در هفت کشور منطقه
آخرین اخبار