جوان آنلاین: علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا گفت: «ترامپ در اظهارات اخیر خود بیان کرده است که «می‌توانم ظرف یک ساعت برق ایران را از بین ببرم، اما این کار را نکردم».

به گزارش مهر، لاریجانی افزود: البته اگر او چنین اقدامی انجام دهد، ظرف نیم‌ساعت کل منطقه دچار خاموشی خواهد شد. این تاریکی می‌تواند فرصتی مناسب برای شکار نظامیان فراری آمریکا در منطقه فراهم آورد.

وی تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی ایران همواره به تهدیدات و اظهارات خارجی با دقت و هوشیاری پاسخ می‌دهد و بر امنیت و ثبات کشور تأکید دارد.