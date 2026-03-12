حدود ۱۲ میلیارد دلار هزینه مستقیم جنگ برای آمریکا در هفته اول

جوان آنلاین: در ادامه گزارشهای مربوط به خسارات سنگین جنگ با ایران برای آمریکا، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) به کنگره اطلاع داده است که هفته اول جنگ با ایران ۱۱.۳ میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه داشته است.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی این رقم را در جلسه محرمانه با اعضای سنا در سهشنبه گذشته فاش کردند. این رقم شامل کل هزینه جنگ نمیشود، اما به قانونگذارانی که خواستار اطلاعات بیشتر در مورد درگیری بودند، ارائه شد.
مقامات دولت آمریکا همچنین به قانونگذاران اطلاع دادند که ۵.۶ میلیارد دلار مهمات در دو روز اول حملات استفاده شده است.
همچنین طبق گزارش رویترز، این آمار که روز سهشنبه به قانونگذاران ارائه شد، شامل هزینههای پیش از آغاز درگیریها در ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند)، مانند استقرار نیرو و تجهیزات، نمیشود.
این برآورد نشان میدهد جنگ آمریکا تنها در ۶ روز نخست نزدیک به ۲ میلیارد دلار روزانه هزینه روی دست مالیاتدهندگان آمریکایی گذاشته است.
تعدادی از دستیاران کنگره انتظار دارند که کاخ سفید به زودی درخواستی را برای تامین مالی اضافی جنگ به کنگره ارائه کند.
برخی از مقامات آمریکایی گفتند که این درخواست ممکن است به ۵۰ میلیارد دلار برسد، در حالی که برخی دیگر گفتند که این تخمین کم به نظر میرسد.
اعضای کنگره - که ممکن است به زودی مجبور به تصویب بودجه اضافی برای جنگ شوند - ابراز نگرانی کردند که این درگیری ذخایر ارتش آمریکا را تحلیل خواهد برد، در حالی که صنعت دفاعی در حال حاضر با مشکلاتی در تامین تقاضا مواجه است.
این درحالی است که دولت آمریکا ارزیابی کلی از هزینه درگیری یا ایده روشنی از مدت زمان مورد انتظار آن ارائه نکرده است.
قانونگذاران دموکرات خواستار شهادت علنی مقامات دولت در مورد برنامههای دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا برای جنگ، از جمله مدت زمان احتمالی آن و برنامههای او در مورد پرونده ایران پس از توقف درگیری شدند.
نیویورک تایمز اولین رسانهای بود که گزارش داد هفته اول جنگ - که ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه گذشته آغاز کردند - ۱۱.۳ میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه داشته است.
بخشی از هزینههای سرسامآور جنگ به استفاده ایالات متحده از تسلیحات نظامی پیشرفته و پرهزینه نسبت داده میشود، در حالی که ایران از پهپادهای ارزانقیمت یکبار مصرف با اثربخشی بالا بهره برده است. طبق این گزارش، آمریکا سال گذشته پیشنهاد اوکراین برای کمک در زمینه دفاع ضد پهپاد را رد کرده بود، اما اکنون در بحبوحه درگیری با ایران، به دنبال جلب همکاری این کشور جنگزده است.
این جنگ بر اقتصاد آمریکا نیز تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت نفت و کاهش ارزش شاخصهای اصلی بورس این کشور شده است. نظرسنجیها نیز نشان میدهد که افکار عمومی آمریکا همچنان به طور گسترده از این جنگ حمایت نمیکنند.