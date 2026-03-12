استاندار: مصرف بنزین با همراهی مردم در تهران یک سوم شد

جوان آنلاین: از استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان روز پنجشنبه با حضور در شرکت نفت، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب، جمعی از فرماندهان و تعدادی از هموطنانمان به دست رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکایی با قدردانی از تلاشهای مجموعه وزارت نفت و کارکنان حوزه سوخترسانی اظهار کرد: در روزهای اخیر و در جریان جنگ ۱۲روزه، همکاران ما با وجود همه تهدیدها و مخاطرات، شبانهروز در حال خدمترسانی به مردم بودند و اجازه ندادند کوچکترین اختلالی در روند تأمین سوخت ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: در شرایطی که بهدلیل ملاحظات امنیتی و خروج برخی شهروندان از شهر، میزان مراجعه به جایگاههای سوخت چندین برابر حالت عادی شده بود، مدیریت دقیق و برنامهریزیهای انجامشده باعث شد خدمات سوخترسانی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
استاندار تهران ادامه داد: حمله به مخازن سوخت که در بافت شهری یا اطراف تهران قرار دارند، اقدامی غیرقابلقبول و مصداق جنایت جنگی است، زیرا این تأسیسات ماهیت نظامی ندارند و برای خدمترسانی عمومی به مردم استفاده میشوند و چنین حملاتی میتواند خطرات جدی برای ساکنان اطراف مخازن، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران ایجاد کند و تبعات زیستمحیطی قابل توجهی داشته باشد.
معتمدیان با اشاره به مدیریت چندوجهی بحران در تهران گفت: در این حادثه علاوه بر مهار آتشسوزیهای گسترده، تلاش شد مخاطرات زیستمحیطی و بهداشتی نیز به حداقل برسد و این کار با همکاری مجموعه وزارت نفت، شهرداریها، سازمان آتشنشانی، دستگاههای امدادی و ستاد مدیریت بحران انجام شد.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین عوامل موفقیت در مدیریت این شرایط، همراهی مردم بود و با اطلاع رسانی به هنگام از شهروندان خواستیم از سفرها و ترددهای غیرضروری خودداری کنند و خوشبختانه مردم استان تهران با فرهنگ بالای خود همکاری کردند و این همراهی نقش مهمی در کنترل مصرف و مدیریت شرایط داشت.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: در روز نخست جنگ، مصرف روزانه بنزین در استان تهران به حدود ۲۴ میلیون لیتر رسید، اما با مدیریت مصرف و همکاری مردم، این میزان به ۷ تا ۸ میلیون لیتر با کاهش قابل توجه به یک سوم رسید و اکنون نیز با تدابیر اتخاذشده، تأمین سوخت بیش از میزان مصرف روزانه انجام میشود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
معتمدیان با اشاره به آمادگیهای قبلی برای چنین شرایطی افزود: در مدیریت بحران، سناریوهای مختلفی از حالت خوشبینانه تا بدبینانه پیشبینی شده بود و با نگاه پدافند غیرعامل، تمهیدات لازم برای ادامه خدمترسانی حتی در سختترین شرایط در نظر گرفته شده بود.
وی یادآور شد: علاوه بر بنزین، جایگاههای CNG، شبکه گازرسانی و توزیع سایر فرآوردههای نفتی نیز بدون محدودیت در حال فعالیت هستند و خدماترسانی در همه بخشها ادامه دارد.
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت بازسازی سریع تأسیسات آسیبدیده گفت: یکی از مأموریتهای مهم پیشرو، ترمیم و بازسازی مخازن و بخشهایی از شبکه سوخترسانی است که در حملات اخیر آسیب دیدهاند، همچنین باید با تقویت زیرساختها و توسعه شبکه سوخترسانی سیار، آمادگی استان برای شرایط مشابه در آینده افزایش یابد.
استاندار تهران از وزیر نفت، مدیران و کارکنان این حوزه بهدلیل تلاشهای فداکارانه در روزهای سخت قدردانی کرد و افزود: همکاران ما حتی در شرایط بمباران نیز پای کار بودند و اجازه ندادند فشار و نارضایتی به مردم وارد شود.